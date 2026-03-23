Ion Cristoiu, scenariu-șoc! Susține că se pregătește un rol oficial pentru partenera lui Nicușor Dan: Mirabela conduce o delegație ca și cum ar fi vicepreședintele României

Bianca Dogaru

Invitat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a lansat o ipoteză controversată, potrivit căreia Mirabela Grădinaru ar urma să primească un rol oficial în statul român. 

În contextul vizitei în Statele Unite a partenerei lui Nicușor Dan, Ion Cristoiu a subliniat faptul că, în opinia sa pare mai mult o delegație oficială, decât o vizită mondenă. Acesta a menționat că Mirabela Grădinaru va fi însoțită de doi consilieri de la Cotroceni și că va avea și alte acțiuni, în afară de vizita la Melania Trump.

„Mirabela are un avantaj, prinde o perioadă în care tovarășa de viață a unui președinte poate să aibă o carieră pe cont propriu. Vizita de acum nu e o vizită mondenă. Melania Trump a invitat primele doamne. Ea nu a răspuns doar ea. Dacă vă uitați, ea pleacă în fruntea unei delegații, are în componentă doi consilieri de la Cotroceni, deci ea este șefa acestei delegații. În afară de vizita la Melania, are și acțiuni de vizită oficială. Deci este clar că este o intenție de a i se da ei un profil concurent cu al lui Țoiu. Ea conduce o delegație ca și cum ar fi o persoană oficială, ca și cum ar fi vicepreședintele României.”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe