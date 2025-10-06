Ion Cristoiu, scenariul privind traseul RECHIZITORIULUI lui Georgescu: „Nicușor voia să-l schimbe pe Alex Florența și după a ieșit cu raportul făcut”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a vorbit despre rechizitoriul privind tentativa de lovitură de stat, precum și modul în care Nicușor Dan a încercat să-l controleze pe procurorul general Alexandru Florența. Publicistul a explicat că Florența nu ar fi ajuns să se ocupe de dosar dacă o judecătoare nu ar fi fost introdusă abuziv în caz, ceea ce a permis Parchetului General să preia competența. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Potrivit unui obicei idiot al procurorilor români, el face paranteze ca să adune pagini. În cazul de față, a făcut o buclă care nu are legătură și a zis că la primul tur omul a fost pus de către ruși. Această bucată a fost luată ilegal de procurorul general și prezentată opiniei publice ca adevăr absolut. Florența, auzind că Nicușor voia să-l dea afară, a zis: „Nu facem noi un dosărel frumos, care să ne arate competența și să ne păstreze în funcție?” Ar fi frumos. Și ăsta a citit și a căzut în capcană. A venit Pahonțu și a zis: „Tu trebuie să joci rolul ăsta, tu în rolul ăsta. Antenele, voi în rolul ăsta”. Și a venit Pahonțu și a zis: „Domnule președinte, gata, am dat lovitura!” a declarat Cristoiu.