Ion Cristoiu: Vin rușii și Nicușor e....descurcați-vă, eu mă duc pe poteci. Toată încrederea e în Bolojan

Ion Cristoiu l-a criticat pe Nicușor Dan pentru indiferența față de discuțiile despre pacea din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la videoconferința „Coaliției de Voință”.

Cristoiu crede că în scenariul unei invazii rusești, Nicușor Dan îl va face pe premierul Ilie Bolojan responsabil pentru apărarea țării.

„Vin rușii și Nicușor e… descurcați-vă , eu mă duc pe poteci. Toată încrederea e în Bolojan. Să-l dăm pe Bolojan. A fost huiduit și fluierat de public. Este foarte iubit Bolojan și l-a fluierat lumea degeaba”.