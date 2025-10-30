Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Iliescu, de la favorit la PROSCRIS al familiei Ceaușescu. Lavinia Betea despre începutul sfârșitului pentru primul președinte de după 1989

Ion Iliescu, de la favorit la PROSCRIS al familiei Ceaușescu. Lavinia Betea despre începutul sfârșitului pentru primul președinte de după 1989

30 oct. 2025, 19:11, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-un nou episod al serialului Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a recompus traseul primului președinte de după 1989 de la statutul de apropiat al familiei Ceaușescu la un marginalizat al regimului comunist. Un episod semnificativ în acest sens oferă indicii despre viitoarea distanțare definitivă a celor lideri comuniști și începutul marginalizării pentru Ion Iliescu. 

Iliescu a fost 28 de ani la vârful puterii comuniste, însă la un moment dat steaua sa a început să pălească. Începutul sfârșitului survine în cadrul unei importante ședințe a Comitetului Central al PCR, când a fost înfierat cu mânie proletară.

„Aș vrea să vă spun câte ceva despre acea vizită în Asia roșie a lui Ceaușescu, în care a fost și Iliescu. Puțin mai în spate, vizita aceea a avut loc din 1 până în 24 iulie. (…) În februarie, când Iliescu este propus pentru funcția de secretar al CC-ului (Comitetul Central al Partidului Comunist Român), să știți că nu s-a tăcut. Vine un anume Constantin Drăgan, care e președintele sindicatelor și spune în ședință, vă citez: „Tovarășul Iliescu a trecut succesiv prin niște munci de conducere. Nu a muncit în fabrică și spiritul acesta muncitoresc din întreprindere face mult. Trebuie să țină cont de modestie și de felul de a pune problema. Să nu uităm că partidul era considerat al muncitorilor, nu al intelectualilor”. 

Discursul lui Ceaușescu, săgeți fine către protejatul său

În acest moment delicat al ședinței, Ceaușescu are o reacție care anticipează viitoarea ruptură, mai explică istoricul. Comentariul dictatorului trădează printre rânduri o evidentă nemulțumire față de fostul său protejat.

Și spune și Ceaușescu: „De Iliescu eu nu vreau să spun nimic, este un tovarăș bun, îl cunoașteți cu toții. Are însă și el riscuri care s-au manifestat, de fapt și el trebuie să studieze mai bine problemele muncitorești, să meargă mai mult și să cunoască mai bine aceste probleme. Totuși este secretar cu propaganda”.

La scurtă distanță, Iliescu își agravează situația, documentele istorice atestând faptul că acesta l-a criticat pe Ceaușescu într-o vizită importantă efectuată alături de alți lideri comuniști ca Ion Gheorghe Maurer sau Manea Mănescu.

