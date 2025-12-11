Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix

Un cuplu de francezi a avut parte de un miracol de Crăciun. Motanul lor pe care l-au pierdut în urmă cu 11 ani s-a întors acasă. Felina toarce acum din nou în brațele stăpânilor cu ajutorul unor angajați inimoși de la un adăpost de animale.

Ei l-au găsit pe Felix rătăcit, i-au verificat cipul și au dat de numărul de telefon al proprietarei. A urmat o muncă asiduă de detectiv pentru că femeia își schimbase numărul de telefon cu mai mult timp în urmă.

Motanul care și-a regăsit familia la 11 ani de la dispariție

Familia din Drome, Franța a avut parte de surpriza de proporții înainte de Crăciun. Felix, dispărut încă din 2014, a reapărut după o separare care părea a fi definitivă.

Stéphanie, proprietara, povestește că l-a adoptat pe Felix în decembrie 2008, pe când avea doar patru luni. Dispariția s-a produs la scurt timp după ce familia s-a mutat într-un cartier nou. „Erau mulți câini destul de agresivi. Am presupus că a avut o întâlnire nefericită. L-am căutat mult timp, dar am renunţat în final”, a mărturisit ea pentru publicația locală ici Drôme Ardèche.

Acum, la vârsta de 14 ani, Felix pare să fi fost îngrijit pe parcursul anilor în care a lipsit, dacă stăm să ne uităm la starea acestuia.

Felix a fost găsit de Jullian, un agent de la o unitate de ecarisaj. Cipul de identificare al motanului l-a ajutat să descopere cine este proprietarul, însă numărul de telefon asociat nu mai era unul valabil, însă în cele din urmă a reușit să o găsească pe Stephanie pe rețelele sociale.

Motanul s-a reunit cu familia demult pierdută

Stéphanie i-a mulțumit emoționată: „O adevărată muncă de detectiv”, spune ea, recunoscătoare pentru perseverența lui.

După 11 ani de absență, Felix s-a întors acasă, unde își va trăi bătrânețea, ușor afectat de artroză la piciorușele din spate, dar în siguranță, alături de familia care l-a adoptat în urmă cu 17 ani.

