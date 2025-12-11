Prima pagină » Actualitate » Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix

Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix

11 dec. 2025, 21:21, Actualitate
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
FOTO - Captură video

Un cuplu de francezi a avut parte de un miracol de Crăciun. Motanul lor pe care l-au pierdut în urmă cu 11 ani s-a întors acasă. Felina toarce acum din nou în brațele stăpânilor cu ajutorul unor angajați inimoși de la un adăpost de animale.

Ei l-au găsit pe Felix rătăcit, i-au verificat cipul și au dat de numărul de telefon al proprietarei. A urmat o muncă asiduă de detectiv pentru că femeia își schimbase numărul de telefon cu mai mult timp în urmă.

Motanul care și-a regăsit familia la 11 ani de la dispariție

Familia din Drome, Franța a avut parte de surpriza de proporții înainte de Crăciun. Felix, dispărut încă din 2014, a reapărut după o separare care părea a fi definitivă.

Stéphanie, proprietara, povestește că l-a adoptat pe Felix în decembrie 2008, pe când avea doar patru luni. Dispariția s-a produs la scurt timp după ce familia s-a mutat într-un cartier nou. „Erau mulți câini destul de agresivi. Am presupus că a avut o întâlnire nefericită. L-am căutat mult timp, dar am renunţat în final”, a mărturisit ea pentru publicația locală ici Drôme Ardèche.

Acum, la vârsta de 14 ani, Felix pare să fi fost îngrijit pe parcursul anilor în care a lipsit, dacă stăm să ne uităm la starea acestuia.

Felix a fost găsit de Jullian, un agent de la o unitate de ecarisaj. Cipul de identificare al motanului l-a ajutat să descopere cine este proprietarul, însă numărul de telefon asociat nu mai era unul valabil, însă în cele din urmă a reușit să o găsească pe Stephanie pe rețelele sociale.

Motanul s-a reunit cu familia demult pierdută

Stéphanie i-a mulțumit emoționată: „O adevărată muncă de detectiv”, spune ea, recunoscătoare pentru perseverența lui.

După 11 ani de absență, Felix s-a întors acasă, unde își va trăi bătrânețea, ușor afectat de artroză la piciorușele din spate, dar în siguranță, alături de familia care l-a adoptat în urmă cu 17 ani.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie motivul pentru care exercițiile fizice reduc riscul de cancer
EXTERNE Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora
20:40
Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Conspirația și Exilul: Viața ascunsă a generalului Militaru”
20:30
Lavinia Betea: „Conspirația și Exilul: Viața ascunsă a generalului Militaru”
FLASH NEWS Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
20:12
Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
19:57
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
CONTROVERSĂ Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”
19:51
Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”
EXTERNE Revista Time numește „Arhitecții inteligenței artificiale” drept Personalitatea Anului 2025. Cei 8 oameni care „au pus roțile istoriei în mișcare”
19:43
Revista Time numește „Arhitecții inteligenței artificiale” drept Personalitatea Anului 2025. Cei 8 oameni care „au pus roțile istoriei în mișcare”

Cele mai noi