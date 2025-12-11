Prima pagină » Actualitate » Război al decorațiunilor între vecinii unui cartier bucureștean. Au ajuns să împodobească tot blocul: „Oare cine plătește”

Război al decorațiunilor între vecinii unui cartier bucureștean. Au ajuns să împodobească tot blocul: „Oare cine plătește”

11 dec. 2025, 22:35, Actualitate
Război al decorațiunilor între vecinii unui cartier bucureștean. Au ajuns să împodobească tot blocul: „Oare cine plătește”
Vecinii dintr-un cartier din București se duelează în luminițe și decorațiuni

Mai mulți locuitori ai unui cartier din București au transformat decorul cu luminițe de Sărbători într-un adevărat duel. Vecinii se războiesc de ani buni între ei pentru a vedea cine decorează mai frumos, iar anul acesta ambele asociații au decorat tot blocul. Această inițiativă a devenit virală și a stârnit un val de reacții în mediul online.

Locuitorii unui cartier din București au parte de o adevărată surpriză atunci când se plimbă pe străzile dintre blocuri. Mai mulți vecini au dus iluminatul festiv la alt nivel și au decis să împodobească tot blocuri.

Blocurile din București care au fost împodobite cu totul de Crăciun

Perdelele de beculețe, ghirlandele și steluțele din lumini colorate au fost amplasate în curtea blocului din Capitală. Oamenii nu s-au rezumat doar la decorațiuni obișnuite, ci au vrut ca ghirlandele din luminițe să pornească direct de pe bloc și să ajungă până în parcare.

„Duelul luminițelor” între vecinii de cartier

Decorațiunile au fost filmate și distribuite în mediul online, de un tânăr care le-a lăudat inițiativa. În spatele acestor decorațiuni ar sta un conflict între vecini, după cum relatează tânărul care a distribuit imaginile pe TikTok.

Se pare că locatarii sunt în „duel” cu o altă asociație, de la blocul vecin, unde un alt loc a fost împodobit, în totalitate, cu luminițe.

„Iar a început bătaia între vecini. Deci vecinii de aici se duelează în luminițe cu vecinii de lângă (…) Deci care are luminița mai mare”, a spus tânărul care a încărcat videoclipul pe TikTok.

Internetul a fost împărțit în două tabere

Deși mulți cred că astfel de inițiative sunt de lăudat, au fost și alții care nu sunt deloc de acord cu ceea ce s-a întâmplat. În timp ce unii dintre tinerii din online au apreciat ce au făcut asociațiile de locatari, alții le-au criticat pentru cheltuială și pentru deranjul lor.

„Ce nu aș da să am astfel de vecini și acestea să fie singurele dueluri dintre vecini”, a scris cineva.

„Bravo! Felicitări românilor care țin tradiția în ciuda propagandelor”, a mai spus o persoană din mediul online.

„Să le transmiți că mulți am vrea vecini ca ei”, este un alt comentariu apărut la postare. „La mine în cartier zici că e înmormântare, o instalație nu văd”, a mai scris o persoană.

Totuși, au fost și oameni care nu au susținut inițiativa vecinilor din cartierul Aviației din București.

„Cine plătește factura la curent??”, a scris o persoană.

„Și cică s-a scumpit curentul”, a mai spus cineva. „Și apoi ne plângem că e scump curentul”, a mai comentat unul dintre internauți.

„Să se dueleze în facturi, în februarie”, „Epilepsie să nu ai cânt treci pe acolo”, au mai scris și alte persoane.

TikTok: @bgone11

Cele mai noi