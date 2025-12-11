Ion Cristoiu: „De la anularea alegerilor nu facem altceva decât să săpăm încrederea în democrație”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum încrederea în instituțiile statului și în democrație e distrusă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum încrederea în instituțiile statului și în democrație e distrusă de diverse campanii. Acesta a început prin a spune că războiul hibrid e o chestiune la care noi participăm. Sensul războiului, spune jurnalistul, este acela că noi purtăm un război hibrid în favoarea rușilor. Acesta susține și că diversele campanii din spațiul public afectează încrederea oamenilor în stat. Mai mult decât atât, Cristoiu susține că presa este implicată în aceste demers de discreditare a instituțiilor statului.

„Eu cred, încă o dată, că există un război hibrid. Războiul hibrid nu are drept scop…. Sigur, la care participăm și noi, în sensul că noi suntem cei care îl purtăm în favoarea rușilor. Nu cred că s-a vizat instaurarea unui președinte pro-rus. Rușii știu din întreaga lor istorie că în România nu poate fi conducător pro-rus. De la regulamentul organic încoace avem noi o… Noi suntem latini, avem o chestie cu ei, dar ei sunt de acord. Și atunci au anulat alegerile. Ei le-au anulat. Marius Tucă, vorbesc pe bune. De atunci, noi nu facem altceva decât să săpăm la temeliile democrației. Toată această campanie împotriva justiției, total de acord, nu face altceva decât sapă în încrederea într-o altă instituție. În presă e săpată… Dar ei sunt idioți utili și nu știu că sunt folosiți.”, a explicat jurnalistul.