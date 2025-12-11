Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „De la anularea alegerilor nu facem altceva decât să săpăm încrederea în democrație”

Ion Cristoiu: „De la anularea alegerilor nu facem altceva decât să săpăm încrederea în democrație”

Andrei Rosz
11 dec. 2025, 22:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „De la anularea alegerilor nu facem altceva decât să săpăm încrederea în democrație”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum încrederea în instituțiile statului și în democrație e distrusă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu cred că s-a vizat instaurarea unui președinte pro-rus. Rușii știu din întreaga lor istorie că în România nu poate fi conducător pro-rus. De la regulamentul organic încoace avem noi o chestie cu ei…

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum încrederea în instituțiile statului și în democrație e distrusă de diverse campanii. Acesta a început prin a spune că războiul hibrid e o chestiune la care noi participăm. Sensul războiului, spune jurnalistul, este acela că noi purtăm un război hibrid în favoarea rușilor. Acesta susține și că diversele campanii din spațiul public afectează încrederea oamenilor în stat. Mai mult decât atât, Cristoiu susține că presa este implicată în aceste demers de discreditare a instituțiilor statului.

„Eu cred, încă o dată, că există un război hibrid. Războiul hibrid nu are drept scop…. Sigur, la care participăm și noi, în sensul că noi suntem cei care îl purtăm în favoarea rușilor. Nu cred că s-a vizat instaurarea unui președinte pro-rus. Rușii știu din întreaga lor istorie că în România nu poate fi conducător pro-rus. De la regulamentul organic încoace avem noi o… Noi suntem latini, avem o chestie cu ei, dar ei sunt de acord. Și atunci au anulat alegerile. Ei le-au anulat. Marius Tucă, vorbesc pe bune. De atunci, noi nu facem altceva decât să săpăm la temeliile democrației. Toată această campanie împotriva justiției, total de acord, nu face altceva decât sapă în încrederea într-o altă instituție. În presă e săpată… Dar ei sunt idioți utili și nu știu că sunt folosiți.”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie motivul pentru care exercițiile fizice reduc riscul de cancer
CONTROVERSĂ Istoricul Marius Oprea, dezvăluiri uluitoare despre fondatorul Recorder și legăturile sale cu Securitatea lui Ceaușescu
22:09
Istoricul Marius Oprea, dezvăluiri uluitoare despre fondatorul Recorder și legăturile sale cu Securitatea lui Ceaușescu
SPORT U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
22:03
U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
NEWS ALERT Caz de lepră în România, confirmat pentru prima dată în 44 de ani. Alți trei pacienți sunt suspecți. Anunțul Ministerului Sănătății
21:50
Caz de lepră în România, confirmat pentru prima dată în 44 de ani. Alți trei pacienți sunt suspecți. Anunțul Ministerului Sănătății
EXTERNE Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
21:21
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
EXTERNE Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare
21:09
Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare

Cele mai noi