Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare

11 dec. 2025, 21:09, Știri externe
Congresul Mexicului a aprobat miercuri o lege care impune pedepse cu închisoara de până la 8 ani pentru vânzarea de țigări electronice și produse similar. Mexicul este acum pe cale să se alăture unui număr mic de țări cu legi care impun sancțiuni penale legate de vaping, anunță France24

Această legislație, care a primit aprobarea finală atât în Camera Deputaților, cât și în Senat în decembrie 2025, interzice producția, importul, exportul, distribuția, vânzarea și publicitatea dispozitivelor de vapat la nivel național.

Legea se concentrează pe interzicerea activităților comerciale și de producție, nu și pe utilizarea sau deținerea personală a dispozitivelor de către consumatori. Susținătorii, inclusiv partidele de guvernământ, argumentează că măsura este esențială pentru protejarea sănătății tinerilor și pentru a bloca lacunele legale care au permis promovarea înșelătoare a acestor produse ca fiind sigure.

Oponenții proiectului de lege susțin că ambiguitatea acestuia ar putea duce la abuzuri din partea autorităților.

Mai multe țări au adoptat o legislație strictă similară cu cea a Mexicului și au interzis complet vânzarea, importul și distribuția de țigări electronice, și impunând în unele cazuri și pedepse severe. Țări precum Tailanda și Singapore au impus legi deosebit de dure, unde vânzarea sau chiar deținerea atrag pedepse. India, Brazilia, Qatar, Uruguay, Iran, Maldive, Venezuela sau Turcia au, de asemenea, interdicții asupra vânzării sau utilizării produselor de vapat.

Cele mai noi