Prima pagină » Actualitate » Istoricul Marius Oprea, dezvăluiri uluitoare despre fondatorul Recorder și legăturile sale cu Securitatea lui Ceaușescu

Istoricul Marius Oprea, dezvăluiri uluitoare despre fondatorul Recorder și legăturile sale cu Securitatea lui Ceaușescu

11 dec. 2025, 22:09, Actualitate

Publicația Recorder  își are originile în anii ’90, când a fost înființată de un anume Dragoș Vâlcu, la doar 20 de ani, cu banii tatălui său, ambasador în regimul comunist, relata istoricul Marius Oprea, în 2022, în emisiunea „Hai, România!”, moderată de Ionuț Cristache. 

Platforma Recorder a devenit unul dintre pilonii grupării „rezist”, datorită reportajelor care dezvăluie presupuse fapte de corupție din societatea românească.

Începuturile publicației pot fi reperate, undeva în anii ’90, când Dragoș Vîlcu, a pus bazele unui studio video, o inițiativă îndrăzneață, rezervată celor foarte înstăriți.

Vîlcu a stat doar două luni la cârma publicației, însă ulterior, redacția a funcționat în unul dintre sediile firmelor sale, după cum afirma istoricul Marius Oprea, în 2022.

„Povestea de început este că acest tânăr, la 20 de ani, a înființat-o un studio video la vremea în care o cameră video costa vreo 60.000 dolari. Da la începutul anilor ’90 avea 20 de ani. Tatăl lui ambasador, Gheorghe Vâlcu”, a afirmat Marius Oprea, în emisiunea „Hai, România”.

„Bunicul Recorder” era agent KGB

Surprinzător este faptul că bunicul tânărului Dragoș Vîlcu a fost, de fapt, Vasile Vîlcu, general în Securitatea română, creatorul Direcției de Informații Externe și colonel KGB.

„Bunicul lui, care a murit în 1999, și probabil i-a dat ceva bani, a fost general în Securitatea română, Vasile Vâlcu, creatorul Direcției de Informații Externe și probabil, în același timp, colonel în KGB, pentru că înființarea Direcției de Informații Externe în 1951 s-a făcut direct sub tutela KGB-ului. L-am găsit pe „bunicul Recorder””, a relatat istoricul pentru sursa citată.

„Așa cum ei au cercetat și au mers până în pânzele albe pornind de la prezumția de vinovăție, pot să fac și eu la fel” a argumentat istoricul.

Dragoș Vîlcu, „direct pe busines și pe bani mulți”

Marius Oprea a precizat că tatăl lui Dragoș Vîlcu a fost ambasador de la o vârsta de 28 de  ani, pe vremea regimului Ceaușescu.

„Tatăl a fost ambasador, la 28 de ani. E cam straniu în anii lui Ceaușescu, să intri în Ministerul Afacerilor Externe, imediat după ce te-a ți-ai terminat stagiatură ca absolvent”, a declarat istoricul.

Potrivit istoricului, Dragoș Vîlcu a luat-o pe urmele tatălui, în ceea ce privește succesul în carieră.

„Tânărul Vîlcu a avut ca traiectorie direct afaceri, direct pe busines și pe bani mulți”, a declarat Marius Oprea.

Recorder, instrumentul serviciilor secrete externe?

În ceea ce privește publicația Recorder, Oprea susține că e foarte posibil ca platforma să fie utilizată de serviciile secrete.

„Creează o mare neîncredere în toate instituțiile statului, a precizat istoricul”. „Recorder e folosit de serviciile secrete externe”, a subliniat acesta.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie motivul pentru care exercițiile fizice reduc riscul de cancer
SPORT U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
22:03
U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 decembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 decembrie, de la ora 20.00
NEWS ALERT Caz de lepră în România, confirmat pentru prima dată în 44 de ani. Alți trei pacienți sunt suspecți. Anunțul Ministerului Sănătății
21:50
Caz de lepră în România, confirmat pentru prima dată în 44 de ani. Alți trei pacienți sunt suspecți. Anunțul Ministerului Sănătății
EXTERNE Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare
21:09
Mexic se alătură țărilor cu legi dure împotriva țigărilor electronice. Vânzarea acestora atrage până la 8 ani de închisoare
ULTIMA ORĂ Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă
20:43
Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă
EXTERNE Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora
20:40
Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora

Cele mai noi