Istoricul Marius Oprea, dezvăluiri uluitoare despre fondatorul Recorder și legăturile sale cu Securitatea lui Ceaușescu

Publicația Recorder își are originile în anii ’90, când a fost înființată de un anume Dragoș Vâlcu, la doar 20 de ani, cu banii tatălui său, ambasador în regimul comunist, relata istoricul Marius Oprea, în 2022, în emisiunea „Hai, România!”, moderată de Ionuț Cristache.

Platforma Recorder a devenit unul dintre pilonii grupării „rezist”, datorită reportajelor care dezvăluie presupuse fapte de corupție din societatea românească.

Începuturile publicației pot fi reperate, undeva în anii ’90, când Dragoș Vîlcu, a pus bazele unui studio video, o inițiativă îndrăzneață, rezervată celor foarte înstăriți.

Vîlcu a stat doar două luni la cârma publicației, însă ulterior, redacția a funcționat în unul dintre sediile firmelor sale, după cum afirma istoricul Marius Oprea, în 2022.

„Povestea de început este că acest tânăr, la 20 de ani, a înființat-o un studio video la vremea în care o cameră video costa vreo 60.000 dolari. Da la începutul anilor ’90 avea 20 de ani. Tatăl lui ambasador, Gheorghe Vâlcu”, a afirmat Marius Oprea, în emisiunea „Hai, România”.

„Bunicul Recorder” era agent KGB

Surprinzător este faptul că bunicul tânărului Dragoș Vîlcu a fost, de fapt, Vasile Vîlcu, general în Securitatea română, creatorul Direcției de Informații Externe și colonel KGB.

„Bunicul lui, care a murit în 1999, și probabil i-a dat ceva bani, a fost general în Securitatea română, Vasile Vâlcu, creatorul Direcției de Informații Externe și probabil, în același timp, colonel în KGB, pentru că înființarea Direcției de Informații Externe în 1951 s-a făcut direct sub tutela KGB-ului. L-am găsit pe „bunicul Recorder””, a relatat istoricul pentru sursa citată. „Așa cum ei au cercetat și au mers până în pânzele albe pornind de la prezumția de vinovăție, pot să fac și eu la fel” a argumentat istoricul.

Dragoș Vîlcu, „direct pe busines și pe bani mulți”

Marius Oprea a precizat că tatăl lui Dragoș Vîlcu a fost ambasador de la o vârsta de 28 de ani, pe vremea regimului Ceaușescu.

„Tatăl a fost ambasador, la 28 de ani. E cam straniu în anii lui Ceaușescu, să intri în Ministerul Afacerilor Externe, imediat după ce te-a ți-ai terminat stagiatură ca absolvent”, a declarat istoricul.

Potrivit istoricului, Dragoș Vîlcu a luat-o pe urmele tatălui, în ceea ce privește succesul în carieră.

„Tânărul Vîlcu a avut ca traiectorie direct afaceri, direct pe busines și pe bani mulți”, a declarat Marius Oprea.

Recorder, instrumentul serviciilor secrete externe?

În ceea ce privește publicația Recorder, Oprea susține că e foarte posibil ca platforma să fie utilizată de serviciile secrete.

„Creează o mare neîncredere în toate instituțiile statului, a precizat istoricul”. „Recorder e folosit de serviciile secrete externe”, a subliniat acesta.

