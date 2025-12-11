Prima pagină » Sport » U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii

11 dec. 2025, 22:03, Sport
Universitatea Craiova a fost întrecută, joi seară, acasă, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.

În minutul 38, craiovenii au ratat un penalty prin Mekvabishvili. Etim a fost „secerat” în careul cehilor după un fault al lui Sevinski. Stoperul i-a dat peste picioare atacantului oltean.

Albion Rrahmani, fostul atacant din Giulești, a deschis scorul pentru cehi în minutul 55, dar Nsimba a reușit golul egalizator cu 11 minute înainte de final cu un șut de la 25 metri, imparabil. Rynes a dat lovitura pe „Oblemenco” în minutul 90.

Universitatea Craiova ocupă acum locul 19 în clasament, cu 7 puncte. Echipa lui Filipe Coelho are nevoie de o remiză în Grecia, cu AEK Atena, pentru a fi sigură de prezența în play-off.

Cum au arătat cele două distribuții?

  • Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, A. Rus, Badelj – Mogoş, Mekvabishvili (Nsimba ’57), Al. Creţu, Cicâldău, Teles (Houri ’72) – Baiaram (Stevanovic ’82), Etim (Băsceanu ’71). Antrenor: Filipe Coelho.
  • Sparta Praga: Vindahl – Sevinsky, Sorensen, Vydra – Preciado, Mannsverk (Eneme ’67), Kairinen, Rynes – Mercado (Kuol ’84), A. Rrahmani (Kuchta ‘67), Haraslin (Birmancevic ’72). Antrenor: Brian Priske.

Partida U Craiova – Sparta Praga a fost arbitrată de o brigadă belgiană. La centru s-a aflat Jasper Vergoote, iar tușieri vor fi Michele Seeldraeyers și Michael Geerolf. Al patrulea oficial este Kevin Van Damme.

Nu sunt supărat pe Anzor, sunt foarte bucuros de prestația lui. Nu pot să mă supăr pe un jucător că a ratat un penalty. Nu sunt supărat pe nimeni. Rezultatul este cel care mă nemulțumește în această seară. Suporterii și echipa nu meritau asta, însă avem de învățat din acest meci, din greșelile noastre. Cred că arătăm bine și am arătat asta cu Mainz și Sparta Praga. Ar trebui să fim mândri de jucători. Dacă ne uităm strict la evoluția lor, ar trebui să fim mândri. Golul lui Nsimba a fost foarte frumos, însă dacă am fi marcat încă unul, ar fi fost și mai bine

Filipe Coelho

Ce rezultate a scos Craiova în Conference League?

  • Rakow – Universitatea Craiova 2-0
  • Universitatea Craiova – Noah 1-1
  • Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1
  • Universitatea Craiova – Mainz 1-0
  • Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2
  • AEK Atena – Universitatea Craiova, 18 decembrie, 22:00

Cele mai noi