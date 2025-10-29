Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”

Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a declarat că Târgul de Crăciun din acest an a fost la un pas să nu se mai țină, din cauza unei prevederi incluse în celebra Ordonanță 52, care ar fi interzis festivitățile de iarnă, inclusiv Revelionul și Crăciunul. Aceasta a oferit și detalii inedite despre ediția din acest an de la Craiova, care va fi inaugurată pe 14 noiembrie. Urmăriți aici emisiunea integrală

„În celebra ordonanță 52 se introdusese un articol prin care se interziceau toate festivitățile: Revelion, Crăciun și așa mai departe. A fost nevoie de o pauză în ședința de Guvern ca să se discute și despre Târgul de Crăciun de la Craiova, care a fost amintit acolo. Până la urmă, prevederea a fost scoasă”, a spus Vasilescu.

Edilul a subliniat importanța evenimentului pentru promovarea internațională a orașului. Potrivit acesteia, agențiile de turism din străinătate au rezervat hoteluri în Craiova încă din luna ianuarie.

„Târgul de Crăciun ne-a asigurat o vizibilitate uriașă, nu doar în România, ci și în întreaga lume. Forbes International a declarat Craiova ca principală destinație culturală europeană în anul 2025, amintind printre altele de Târgul de Crăciun. Dacă se interzicea, era o mare problemă. Agențiile de turism din Bulgaria au rezervat hoteluri din luna ianuarie. Târgul nostru este cunoscut la Londra, la Lugano, la Sofia. Toată lumea știe de Târgul de Cărciun de la Craiova.”

Lia Olguța Vasilescu a menționat că evenimentul a devenit un brand al orașului și o sursă importantă de venit. Aceasta a declarat că ediția de anul acesta va avea tematica „Spărgătorul de nuci” și că evenimentul va fi „ceva unic în lume”.