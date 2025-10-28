Lia Olguța Vasilescu spune că nu înțelege de ce s-au anulat ALEGERILE prezidențiale de anul trecut: „Cei care le-au anulat, ar trebui să ne explice”

Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a comentat anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și a afirmat că nici ea, nici alți politicieni „nu au înțeles ce s-a întâmplat acolo”. Vasilescu a spus că ar fi fost normal ca instituțiile statului să explice public motivele anulării. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Cred că nici eu, nici alții nu am înțeles exact ce a fost acolo. Știu că sunt niște procese în instanță, niște dosare penale, dar mai mult decât atât nu știm. În mod normal, ar trebui să știm. Bănuiesc că cei care au anulat alegerile ar trebui să explice, Curtea Constituțională,” a declarat aceasta.

Întrebată dacă, în calitate de cetățean, consideră că anularea a fost justificată, Lia Olguța a răspuns că nu s-ar fi prezentat la vot dacă turul al doilea ar fi rămas între liderul suveranist Călin Georgescu și Elena Lasconi.