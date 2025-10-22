Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe analistul de politică externă Ștefan Popescu, a dedicat un capitol aparte declinului diplomației românești. Relația României cu partenerul ei strategic cheie, Statele Unite – afectată negativ de anularea alegerilor din 2024 – este departe de a se fi normalizat, apreciază Ștefan Popescu.

Expertul a remarcat că în mod evident, România mai are de așteptat „cu relansarea politicii externe”, dând ca exemplu negativ bilaterala dintre SUA și România și întâlnirea nefiresc de scurtă a ministrului de Externe, Oana Țoiu, cu omologul său Marco Rubio.

„E clar că relația noastră cu Statele Unite ale Americii, din păcate nu a fost restabilită. 20 și ceva de minute la Departamentul de Stat e prea puțin, nu știu ce poți discuta în 20 și ceva de minute totuși. Mai ales fiind o țară cu poziția României, cu atuurile României, în vecinătatea Ucrainei, trebuia să stai o oră acolo la discuții”.

Eșecul întâlnirii Oanei Țoiu cu Rubio, trădat de ignorarea României la summitul de pace pentru Gaza

Observația moderatorului că MAE a avut „o comunicare lacunară” pe această temă confirmă, în opinia lui Ștefan Popescu, faptul că nu a existat o agendă reală a întâlnirii cu șeful diplomației americane.

„Faptul că la Sharm el Sheikh (n.r. – stațiunea din Egipt unde a fost organizat, foarte recent, summitul de pace pentru Gaza) nu am fost invitați… După ce te întâlnești cu ministrul lor de Externe, despre ce discuți practic?”, a mai observat invitatul, în studioul Gândul.