Marcel Ciolacu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, referitor la măsurile impuse de Ilie Bolojan, că reforma nu înseamnă „concedieri”. Ciolacu a mai precizat că actualul premieri a tăiat salarii și a crescut taxe, doar ca să ajungă la același deficit care exista în perioada când el era premier.

„În dreptul cuvântului reformă, o să punem „concedieri colective”. Când e va mai vorbi despre reforme, lume se va speria. Reformă înseamnă cu totul altceva. Nu s-a făcut nimic. Trei luni de zile am fost dușmanul public al României numărul unu. După ce ai zdruncinat din temelii toată România, după ce ai venit cu creșteri de taxe, măriri de TVA, ai ajuns la același deficit pe care îl avea Marcel Ciolacu”, a declarat fostul premier.