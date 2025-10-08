Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator

Fostul premier al României Marcel Ciolacu a declarat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, că în acest moment nu există idei de relansare economică, iar creșterea TVA a fost o greșeală fantastică a premierului Ilie Bolojan.

Marcel Ciolacu a spus că economia României se îndreaptă spre o posibilă criză economică, în condițiile în care majorarea TVA-ului nu a dus la venituri mai mari la buget, ci dimpotrivă, la o scădere la încasărilor.

„Care va fi creșterea economică la sfârșitul anului? Păi o să ajungem într-o criză economică. Da, dar spre acest lucru duc toate cifrele. Am mărit TVA-ul? Sigur. Dacă dăm jos inflația, inflația am luat-o la 10,3 și am lăsat-o la 5,5, și acum e aproape 10%. În 100 de zile, vedem o scădere la încasările de la TVA cu 3%, și ca pondere la PIB cu aproape 4,4%. Cu alte cuvinte, am crescut TVA-ul și am încasat mai puțin. Dar l-am acoperit din inflație," a spus Ciolacu.

Fostul premier a subliniat că o problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică. Consecințele măsurilor lui Bolojan au dus la încasări mai mici la buget, mai arată Marcel Ciolacu.

Concedieri colective, în loc de reformă

Fostul premier a remarcat că Ilie Bolojan a tăiat salarii și a crescut taxe, doar ca să ajungă la același deficit care exista în perioada când șeful Executivului era Marcel Ciolacu.

„În dreptul cuvântului reformă, o să punem «concedieri colective». Când va mai vorbi despre reforme, lumea se va speria. Reformă înseamnă cu totul altceva. Nu s-a făcut nimic. Trei luni de zile am fost dușmanul public al României numărul unu. După ce ai zdruncinat din temelii toată România, după ce ai venit cu creșteri de taxe, măriri de TVA, ai ajuns la același deficit pe care îl avea Marcel Ciolacu", a declarat fostul premier.

