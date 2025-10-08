Marcel Ciolacu îl trimite acasă pe ambasadorul Andrei Muraru: „Dacă-l schimbăm, vom avea relații mai bune cu SUA”

Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României, a comentat relația României cu Statele Unite, și a precizat că ambasadorul Andrei Muraru trebuie „schimbat” deoarece „nu a reușit nimic”.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache cu privire la relațiile României cu Statele Unite, Ciolacu a precizat că țara noastră ar avea relații mai bune dacă ambasadorul Andrei Muraru ar fi înlocuit.

„Dacă schimbăm ambasadorul o să avem relații și mai bune. Să plece odată acasă, că numai nenorociri a făcut. Depăși, neancorat în viața publică, politica SUA. E foarte slab. Nu a reușit nimic”, a declarat Marcel Ciolacu.

