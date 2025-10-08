Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marcel Ciolacu trage semnalul de alarmă: „Vom ajunge într-o CRIZĂ economică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”,  fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că economia României se îndreaptă spre o posibilă criză economică, în condițiile în care majorarea TVA-ului nu a dus la venituri mai mari la buget, ci dimpotrivă, la o scădere la încasărilor. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Care va fi creșterea economică la sfârșitul anului? Păi o să ajungem într-o criză economică. Da, dar spre acest lucru duc toate cifrele. Am mărit TVA-ul? Sigur. Dacă dăm jos inflația, inflația am luat-o la 10,3 și am lăsat-o la 5,5, și acum e aproape 10%. În 100 de zile, vedem o scădere la încasările de la TVA cu 3%, și ca pondere la PIB cu aproape 4,4%. Cu alte cuvinte, am crescut TVA-ul și am încasat mai puțin. Dar l-am acoperit din inflație,” a spus Ciolacu.

