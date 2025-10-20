Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, gazetarul Ion Cristoiu, au analizat implicațiile profunde ale tragediei din cartierul Rahova. Cel mai evident semn al incompetenței și lipsei de strategie a autorităților provine din faptul că, la 4 zile de la deflagrație, încă nu s-a stabilit cine a rupt sigiliul.

Au trecut 4 zile de la explozia imobilului din cartierul Rahova care a bulversat întreaga țară. Odată cu trecerea timpului. în binecunoscutul stil românesc, se adâncește și misterul sigiliului rupt de la locul exploziei.

Un caz de manual

Cea mai clară concluzie este, în viziunea lui Cristoiu, aceea că se poate exclude din start o desigilare din partea oricărei firme responsabile, căci este un caz de manual. Mai exact, a explicat cunoscutul gazetar, orice profesionist cunoștea perfect riscurile la care expunea oamenii din acel perimetru.

„Avem o mare ciudățenie ân cazul exploziei, ceva nu se leagă. S-a oprit gazul, bun. Tragedia vine din faptul că cineva a rupt sigiliul. Puteai să nu-l rupi și să dai drumul la gaze. Nu cred că erau atât de tâmpiți (n.r. – firma autorizată de Distrigaz să desigileze instalația de gaze din blocul respectiv). Și să fii cel mai tâmpit din lume, e vorba de gaz. Oricât ai fi, și mecanic de locomotivă, e greu de presupus că te urci mort”.

De amintit că, tot azi, SRI a invocat o campanie de dezinformare în cazul exploziei, însă fără a oferi dovezi.