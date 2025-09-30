Marius Lulea îl acuză pe Nicușor Dan că minte: „A început să fie MITOMAN”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că discreditează funcția publică prin declarații nefondate. Potrivit lui, Nicușor ar fi făcut afirmații false despre Călin Georgescu și ar încerca să-și justifice astfel poziția. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nicușor Dan e mitoman. Mi se pare că discreditează total funcția publică. A început să facă tot felul de afirmații în spațiul public, despre Călin Georgescu de exemplu, și a început să inventeze post factum că există dovezi, dar nu a prezentat nicio dovadă. Probabil încearcă să-și justifice că el merită să fie acolo,” a declarat Lulea.