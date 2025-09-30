Marius Lulea trage un semnal de alarmă: „Piața imobiliară este BLOCATĂ. Ce se întâmplă azi în România, nici în 2008 nu s-a întâmplat”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea a avertizat că România traversează un blocaj economic generalizat, care depășește cu mult dificultățile punctuale din sectorul construcțiilor. În opinia sa, piața imobiliară este practic paralizată, iar statul a contribuit la această criză. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Realitatea e în felul următor. Astăzi există un blocaj în toată economia națională, nu e vorba doar despre sectorul construcțiilor. Perspectiva mea e că piața imobiliară e blocată. Trebuie să tăiem din prețuri. Cărămida trebuie să fie mai ieftină, energia electrică trebuie să fie mai ieftină, de aceea statul nu trebuie să suprapună investițiile publice cu mediul privat. În momentul în care noi vrem să le facem pe toate în 2-3 ani de zile și aruncăm bani pe piață, se ajunge în această situație de inflație care e incontrolabilă. Ce se întâmplă azi în România nici în 2008 nu s-a întâmplat. Iresponsabilitate ca în acești 2 ani nu a existat niciodată”, a spus el.