Mihai Tudose denunță lipsa de COMUNICARE din interiorul coaliției: „Nu așa se guvernează”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Mihai Tudose a criticat modul în care coaliția gestionează Pachetul 2 de măsuri fiscale, dar și lipsa de comunicare din interiorul partidelor aflate la guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Acesta a susținut că PSD va fi dispus să accepte viitoarele reforme și sinecuri, dar cere ca următoarea prioritate să fie programul de relansare economică.