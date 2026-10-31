Partidul Național Liberal se confruntă cu o criză profundă, două tabere mari disputându-și dreptul de întâietate. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea marca Gândul Ai Aflat!, europarlamentarul Rareș Bogdan, a dat detalii în legătură cu lupta personală pe care a dus-o pentru reformarea partidului istoric.

Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

Deși are doar 7 ani de carieră politică, fosta vedetă de televiziune a mărturisit că, din punctul său de vedere, implicarea sa a dat roade. Rareș Bogdan, unul dintre liderii grupării disidente din PNL, admite totuși că a avut și dezamăgiri personale. Mai exact, a susținut oameni care ulterior s-au dovedit „mulți cretini, idioți”.

„V reau să mă apăr pe mine”

Politicianul a mai punctat că, în urma experiențelor amare cu care s-a confruntat, din acest moment se va apăra doar pe sine.

Rareș Bogdan: Eu am spus că nu mai vreau să apăr pe nimeni decât pe mine, pentru că de-a lungul vieții mele politice, scurte, de 7 ani, am apărat foarte mulți cretini, idioți. Nu mai vreau să fac asta. Vreau să mă apăr pe mine. Dacă greșesc eu. Că am suferit suficient că m-au împins cu pensiile speciale și au avut o lege proastă, că n-a scris-o Rareș Bogdan. Și eu am avut de suferit în online și în spațiul public. Nu ei. Deci eu nu mai vreau să apăr pe absolut nimeni. Dvs. mă obligați, totuși, să recunosc o mulțime de lucruri bune pe care le-a făcut PNL și a făcut. Dacă spui că un partid n-a făcut decât, a făcut o mulțime de lucruri grozave în 7 ani.

Ionuț Cristache: Dar nu-mi puneți vorba în gură. Poate că ați făcut, domnule, și lucruri bune.

Rareș Bogdan: Grozave, credeți-mă.

Bogdan: Anumite județe le-am scos din Evul Mediu

Totuși, deși reformarea PNL este grea, europarlamentarul a observat că s-au făcut progrese mari în teritoriu.

Ionuț Cristache: Ce, domnule, ați construit o rachetă? Ce ați făcut? Grozavă e o rachetă. Grozavă e călătoria în spațiu. Grozav e cum punem inteligența artificială. Faptul că ați administrat țara și ați făcut 3 petice de autostradă. Și ce ați făcut? Haideți, domnule, ziceți că ne-ați scos din Evul Mediu și ne-ați adus în 2050.

Rareș Bogdan: Acum iertați-mă, dar anumite județe le-am scos din Evul Mediu. Președinții de Consilii liberali au scos la lumină județele pe care le-au luat. Anumite județe, și la Ilfov, și la Giurgiu și în multe alte județe, președinții de Consilii Județene liberali au scos județele pe care le-au luat. Au făcut la Giurgiu treabă. A făcut treabă bună Toma Petcu. Excepțional, azi are două ani de mandat.