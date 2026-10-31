Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Rareș Bogdan a răbufnit: Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului/M-am săturat

Rareș Bogdan a răbufnit: Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului/M-am săturat

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul Național Liberal se confruntă cu o criză profundă, două tabere mari disputându-și dreptul de întâietate. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea marca Gândul Ai Aflat!, europarlamentarul Rareș Bogdan, a dat detalii în legătură cu lupta personală pe care a dus-o pentru reformarea partidului istoric. 

Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

Deși are doar 7 ani de carieră politică, fosta vedetă de televiziune a mărturisit că, din punctul său de vedere, implicarea sa a dat roade. Rareș Bogdan, unul dintre liderii grupării disidente din PNL, admite totuși că a avut și dezamăgiri personale. Mai exact, a susținut oameni care ulterior s-au dovedit „mulți cretini, idioți”.

„Vreau să mă apăr pe mine”

Politicianul a mai punctat că, în urma experiențelor amare cu care s-a confruntat, din acest moment se va apăra doar pe sine.

Rareș Bogdan: Eu am spus că nu mai vreau să apăr pe nimeni decât pe mine, pentru că de-a lungul vieții mele politice, scurte, de 7 ani, am apărat foarte mulți cretini, idioți. Nu mai vreau să fac asta. Vreau să mă apăr pe mine. Dacă greșesc eu. Că am suferit suficient că m-au împins cu pensiile speciale și au avut o lege proastă, că n-a scris-o Rareș Bogdan. Și eu am avut de suferit în online și în spațiul public. Nu ei. Deci eu nu mai vreau să apăr pe absolut nimeni. Dvs. mă obligați, totuși, să recunosc o mulțime de lucruri bune pe care le-a făcut PNL și a făcut. Dacă spui că un partid n-a făcut decât, a făcut o mulțime de lucruri grozave în 7 ani. 

Ionuț Cristache: Dar nu-mi puneți vorba în gură. Poate că ați făcut, domnule, și lucruri bune. 

Rareș Bogdan: Grozave, credeți-mă.

Bogdan: Anumite județe le-am scos din Evul Mediu

Totuși, deși reformarea PNL este grea, europarlamentarul a observat că s-au făcut progrese mari în teritoriu.

Ionuț Cristache: Ce, domnule, ați construit o rachetă? Ce ați făcut? Grozavă e o rachetă. Grozavă e călătoria în spațiu. Grozav e cum punem inteligența artificială. Faptul că ați administrat țara și ați făcut 3 petice de autostradă. Și ce ați făcut? Haideți, domnule, ziceți că ne-ați scos din Evul Mediu și ne-ați adus în 2050. 

Rareș Bogdan: Acum iertați-mă, dar anumite județe le-am scos din Evul Mediu. Președinții de Consilii liberali au scos la lumină județele pe care le-au luat. Anumite județe, și la Ilfov, și la Giurgiu și în multe alte județe, președinții de Consilii Județene liberali au scos județele pe care le-au luat. Au făcut la Giurgiu treabă. A făcut treabă bună Toma Petcu. Excepțional, azi are două ani de mandat. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Mesajul lui Dumitru Dragomir pentru români: Sistemul poate fi învins/Fiți optimiști, indiferent ce s-a întâmplat
12:00
Mesajul lui Dumitru Dragomir pentru români: Sistemul poate fi învins/Fiți optimiști, indiferent ce s-a întâmplat
EXCLUSIV Corina Drăgotescu anticipează eșecul lui Trump la alegerile intermediare: Eu cred că va pierde/Face aceleași mișcări de urs bolnav
07:00, 30 Oct 2026
Corina Drăgotescu anticipează eșecul lui Trump la alegerile intermediare: Eu cred că va pierde/Face aceleași mișcări de urs bolnav
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 octombrie, de la ora 15.00
17:36, 29 Oct 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 octombrie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Corina Drăgotescu: Un frigider în SUA a ajuns să coste 3.000 de dolari/Nu mai există limite în nimic
17:11, 29 Oct 2026
Corina Drăgotescu: Un frigider în SUA a ajuns să coste 3.000 de dolari/Nu mai există limite în nimic
EXCLUSIV Mirel Palada: „Toți fac front comun împotriva lui Călin Georgescu, pentru că i-ar sfâșia dacă ar ajunge la putere”
15:42, 29 Oct 2026
Mirel Palada: „Toți fac front comun împotriva lui Călin Georgescu, pentru că i-ar sfâșia dacă ar ajunge la putere”
EXCLUSIV Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el, nu îi mai dă drumul
15:28, 29 Oct 2026
Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el, nu îi mai dă drumul
Mediafax
Criza petrolului va continua în 2027. Rezervele stocate pe uscat, la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Prosport.ro
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Adevarul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în tehnologii distructive
Mediafax
Un miliardar ucrainean închide o IMPORTANTĂ FABRICĂ în România. MOTIVUL
Click
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”
Digi24
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, privind evoluția pieței
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Ce se întâmplă doctore
De ce crește burta la menopauză, chiar dacă nu te îngrași? Schimbarea care poate afecta glicemia și inima
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cancerul pancreatic, depistat înainte să fie vizibil la tomografie. Ce aduce nou inteligența artificială
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
JUSTIȚIE Fenomenul violenței domestice, în creștere în România. S-au înregistrat peste 46.000 de fapte penale în primele 9 luni ale anului
16:55
Fenomenul violenței domestice, în creștere în România. S-au înregistrat peste 46.000 de fapte penale în primele 9 luni ale anului
ULTIMA ORĂ Criză în justiția din Polonia. Cele două conduceri paralele ale Curții Constituționale emit ordine contradictorii și blochează activitatea instituției
16:34
Criză în justiția din Polonia. Cele două conduceri paralele ale Curții Constituționale emit ordine contradictorii și blochează activitatea instituției
FLASH NEWS Jumătate dintre români consideră că PNL a greșit când a votat Guvernul Niculescu. PSD crește în intențiile de vot, iar liberalii pierd teren
16:32
Jumătate dintre români consideră că PNL a greșit când a votat Guvernul Niculescu. PSD crește în intențiile de vot, iar liberalii pierd teren
INEDIT Lia Olguța Vasilescu anunță o altă premieră pentru Craiova. Orașul găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică
16:28
Lia Olguța Vasilescu anunță o altă premieră pentru Craiova. Orașul găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică
EXTERNE Polonia, în atenția presei conservatoare din America. Ce scriu publicațiile despre criza Constituțională de la Varșovia
16:24
Polonia, în atenția presei conservatoare din America. Ce scriu publicațiile despre criza Constituțională de la Varșovia
ENERGIE Scumpirile la energie sunt iminente. Ministrul Energiei anunță creșteri și de peste 20% în oferte. Ce scheme de sprijin pregătește statul
16:13
Scumpirile la energie sunt iminente. Ministrul Energiei anunță creșteri și de peste 20% în oferte. Ce scheme de sprijin pregătește statul

Cele mai noi

Trimite acest link pe