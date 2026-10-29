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Partidul conservator din Polonia ia în considerare ieșirea din Uniunea Europeană. Liderul opoziției cere desființarea Comisiei Europene: „Un organism foarte dăunător care nu ar trebui să existe”

Partidul conservator din Polonia ia în considerare ieșirea din Uniunea Europeană. Liderul opoziției cere desființarea Comisiei Europene: „Un organism foarte dăunător care nu ar trebui să existe”
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Liderul partidului conservator Lege și Justiție, Jarosław Kaczyński, considerat principalul lider al opoziției conservatoare, a sugerat ca Polonia să ia în considerare ieșirea din Uniunea Europeană dacă nu se reformează și puterile Comisiei Europene de la Bruxelles nu sunt diminuate. Fostul premier al Poloniei a caracterizat Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen drept „un organism foarte dăunător care nu ar trebui să existe” și susține că ar trebui desființată. 

Jaroslaw Kaczynski a mai propus și un nou tratat european între statele membre ale Uniunii Europene. Președintele partidului Lege și Dreptate a vorbit deschis pentru prima oară despre ieșirea Poloniei din UE în timpul conferinței Krynica Forum din 28 octombrie 2026, relatează TVN24 – Konkret24.

„În dispozițiile finale ale Tratatului privind Uniunea Europeană, iar ulterior și în cele ale [Tratatului] privind funcționarea Uniunii Europene, există prevederi care stipulează condițiile în care un stat poate ieși din Uniunea Europeană. Totul începe cu negocierile și [trebuie] pur și simplu începute aceste negocieri.”

El a spus că ar fi o metodă dură și riscantă, dar îm opinia sa, situația este atât de gravă că ar trebui aplicată metoda ieșirii din UE, dacă celelalte soluții nu dau rezultate. Guvernul pro-european condus de premierul Donald Tusk l-a criticat pe liderul opoziției pentru afirmațiile eurosceptice.

„Jarosław Kaczyński tocmai a anunțat că Polonia ar trebui să înceapă negocierile privind condițiile de ieșire din Uniunea Europeană. Aceasta este, printre altele, miza luptei care se dă astăzi în Polonia”, a scris premierul Donald Tusk pe platforma X.

„Se duce astăzi o luptă înverşunată. O luptă nemiloasă. Nu am de gând să o pierd”, a adăugat premierul.

Kaczyński însuși i-a răspuns premierului tot pe platforma X, acuzându-l de minciună și susținând că propunerea sa viza o „reformă fundamentală” a Uniunii Europene.

„Mai întâi opoziția față de SAFE – fondurile europene pentru armata și industria de apărare poloneză. Acum Kaczyński vorbește despre negocieri privind Polexitul. (…) PiS și Confederația, mână în mână cu Braun, ar trebui să spună clar înainte de alegeri dacă își doresc Polexitul”, a adăugat pe platforma X ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Potrivit legislației europene și poloneze, ieșirea din Uniunea Europeană este o decizie a guvernanților, nu a cetățenilor. În 2027, Polonia va avea de organizat alegeri parlamentare. Președinția deținută de conservatorul Karol Nawrocki, susținut de partidul Lege și Justiție, este în conflict cu guvernul Tusk.

La rândul lor, parlamentarii liberali acuză opoziția conservatoare pentru că urmărește să atragă electoratul naționalist prin mesaje eurofobe pentru a crește în sondaje cu un an înainte de organizarea alegerilor parlamentare.

Sunt tensiuni și pe tema ajutorării Ucrainei, după ce guvernul Tusk a aprobat transferul la două avioane de luptă MiG-29 către Ucraina. Cele două aeronave sunt parte a pachetului de ajutor în valoare de 50 de milioane de euro, incluzând muniție de artilerie, rachete de F-16 și rachete de interceptare Piorun.

Sursa Foto: Parlamentul UE/Parlamentul Poloniei

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