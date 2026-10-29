Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Corina Drăgotescu: Un frigider în SUA a ajuns să coste 3.000 de dolari/Nu mai există limite în nimic

Corina Drăgotescu: Un frigider în SUA a ajuns să coste 3.000 de dolari/Nu mai există limite în nimic

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu mai există nicio limită în cursa nebună pentru alegerile intermediare din Statele Unite, a declarat jurnalista Corina Drăgotescu, corespondenta Gândul peste Ocean, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de joi. Partidele pun totul la bătaie, iar Donald Trump este hotărât să nu piardă, a explicat vedeta de televiziune. Această frenezie electorală se regăsește inclusiv în explozia de prețuri la foarte multe categorii de produse. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Aflată dincolo de Ocean, cunoscuta realizatoare de televiziune a explicat în direct, din studioul Gândul care este atmosfera scrutinului de la jumătatea mandatului (midterms). În unele state se votează deja, inclusiv familia Trump exercitându-și dreptul la vot.

Invitata a făcut o analogie cu perioada democrației incipiente din România anilor 90, când procesul electoral era unul absolut haotic.

Un fel de heirupism al anilor 90

Trump a condamnat votul prin corespondență. Ei s-au dus fizic la secția de vot. Deci au votat anticipat, nu prin corespondență. De ce comparația cu România anilor 90 și America anului 2026? Pentru că nu mai există limite în nimic, absolut nimic. Exact cum era în anii 90, când nu aveam o lege electorală, nu aveam niciun fel de constrângere. Erau serviciile brambura împreună cu Biroul Electoral Central care organiza. Era așa un fel de heirupism al anilor 90. În care lumea era liberă, dar de fapt toți erau acolo la un loc încercând să morfolească alegerile”.

În acest context, Corina Drăgotescu a precizat că promisiunea lui Donald Trump de a oferi 5.000 de dolari are acoperire doar pe teritoriul american. În orice caz, toate produsele s-au scumpit enorm, dând exemplul unui simplu frigider, care a ajuns să coste chiar și 3.000 de dolari.

Așa se întâmplă și acum. Eu n-am văzut până acum promisiuni de bani de la șeful statului pentru vot. Sub diverse forme. Deci nu neapărat bani cash. Au fost și promisiuni de bani cash. 5.000 de dolari, dar eu nu puteam să iau banii să vin în România să îi folosesc. Trebuia să îi folosesc în America. E super bine, și așa am nevoie de un frigider nou. Un frigider e cam 3.000 de dolari. Atât de scumpe sunt. E foarte scump. Nu e din ăla care să-l legi la wifi. E un frigider simplu. Dar dacă știi de unde să cumperi, te duci și îl cumperi cu 500 de dolari. Asta e frumusețea Americii.

Îl cumperi de la outlet-ul magazinului respectiv. Magazinele schimbă marfa permanent și duc în outlet, cum se termină sezonul, cum le duc pe celalte să le vândă ieftin la cei ca mine, care nu vor fi dispuși niciodată să dea 3.000 de dolari pe un frigider. Și se duc și le iau cu 500-700. Aici e frumusețea, dar frigiderul răcește la fel.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 octombrie, de la ora 15.00
17:36
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 octombrie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Mirel Palada: „Toți fac front comun împotriva lui Călin Georgescu, pentru că i-ar sfâșia dacă ar ajunge la putere”
15:42
Mirel Palada: „Toți fac front comun împotriva lui Călin Georgescu, pentru că i-ar sfâșia dacă ar ajunge la putere”
EXCLUSIV Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el, nu îi mai dă drumul
15:28
Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el, nu îi mai dă drumul
EXCLUSIV Cum explică Dumitru Dragomir „fenomenul” Călin Georgescu: Dacă îl mai țin o lună arestat, va fi președinte
07:00
Cum explică Dumitru Dragomir „fenomenul” Călin Georgescu: Dacă îl mai țin o lună arestat, va fi președinte
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 29 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
18:52
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 29 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
EXCLUSIV Avertismentul lui Dumitru Dragomir: Suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei în dauna poporului român
17:28
Avertismentul lui Dumitru Dragomir: Suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei în dauna poporului român
Mediafax
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
De ce vorbesc Finlanda și Norvegia cu Putin, iar România evită orice contact? Analist: „Diplomația nu o folosești doar cu prietenii”
Mediafax
Mitul vaccinurilor care provoacă autism, demontat de experta română de la EMA: „Un zombi care nu moare”
Click
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Ce se întâmplă doctore
Accidentul feroviar din Spania: misterul celor 17 minute în care centrul de control nu a oprit trenul. Ce au dezvăluit înregistrările
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii au descoperit primul satelit natural dincolo de Sistemul Solar
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
REACȚIE Șefa OMV Petrom aplaudă instalarea Guvernului Niculescu și spune că este „un pas înainte”
17:55
Șefa OMV Petrom aplaudă instalarea Guvernului Niculescu și spune că este „un pas înainte”
VIDEO Mascații au descins la un resort de „șamanism” din Hunedoara, unde au confiscat droguri de mare risc. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de stupefiante
17:36
Mascații au descins la un resort de „șamanism” din Hunedoara, unde au confiscat droguri de mare risc. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de stupefiante
REACȚIE Andreea Marin, reacție după valul de critici privind declarațiile despre munca gratuită și pretențiile tinerilor la primul job. Ce a transmis vedeta și ce mesaj a publicat Dan Negru despre munca neplătită
17:32
Andreea Marin, reacție după valul de critici privind declarațiile despre munca gratuită și pretențiile tinerilor la primul job. Ce a transmis vedeta și ce mesaj a publicat Dan Negru despre munca neplătită
EVENIMENT Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
17:22
Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
CONTROVERSĂ „O rușine pentru poporul brazilian”. Trump atacă dur rezultatul alegerilor câștigate de socialistul Lula da Silva după ce candidatul conservator Flavio Bolsonaro a fugit în SUA de frică să fie arestat
17:13
„O rușine pentru poporul brazilian”. Trump atacă dur rezultatul alegerilor câștigate de socialistul Lula da Silva după ce candidatul conservator Flavio Bolsonaro a fugit în SUA de frică să fie arestat
CONTROVERSĂ Tensiuni în Parlamentul de la Tirana, la doar o săptămână distanță de bătaia generală dintre deputați. Opoziția a blocat podiumul cu fumigene și rachete de semnalizare
17:00
Tensiuni în Parlamentul de la Tirana, la doar o săptămână distanță de bătaia generală dintre deputați. Opoziția a blocat podiumul cu fumigene și rachete de semnalizare

Cele mai noi

Trimite acest link pe