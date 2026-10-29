Nu mai există nicio limită în cursa nebună pentru alegerile intermediare din Statele Unite, a declarat jurnalista Corina Drăgotescu, corespondenta Gândul peste Ocean, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de joi. Partidele pun totul la bătaie, iar Donald Trump este hotărât să nu piardă, a explicat vedeta de televiziune. Această frenezie electorală se regăsește inclusiv în explozia de prețuri la foarte multe categorii de produse. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Aflată dincolo de Ocean, cunoscuta realizatoare de televiziune a explicat în direct, din studioul Gândul care este atmosfera scrutinului de la jumătatea mandatului (midterms). În unele state se votează deja, inclusiv familia Trump exercitându-și dreptul la vot.

Invitata a făcut o analogie cu perioada democrației incipiente din România anilor 90, când procesul electoral era unul absolut haotic.

„ Un fel de heirupism al anilor 90 ”

„Trump a condamnat votul prin corespondență. Ei s-au dus fizic la secția de vot. Deci au votat anticipat, nu prin corespondență. De ce comparația cu România anilor 90 și America anului 2026? Pentru că nu mai există limite în nimic, absolut nimic. Exact cum era în anii 90, când nu aveam o lege electorală, nu aveam niciun fel de constrângere. Erau serviciile brambura împreună cu Biroul Electoral Central care organiza. Era așa un fel de heirupism al anilor 90. În care lumea era liberă, dar de fapt toți erau acolo la un loc încercând să morfolească alegerile”.

În acest context, Corina Drăgotescu a precizat că promisiunea lui Donald Trump de a oferi 5.000 de dolari are acoperire doar pe teritoriul american. În orice caz, toate produsele s-au scumpit enorm, dând exemplul unui simplu frigider, care a ajuns să coste chiar și 3.000 de dolari.