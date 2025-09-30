Motivul pentru care Lulea nu-și poate imagina o GUVERNARE din care să facă parte și AUR: „Partidele politice nu doresc să facă reforma administrativă”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea a declarat că AUR nu poate intra la guvernare în actualul context politic, pe care îl consideră blocat de lipsa reformei administrative. El a precizat însă că ar sprijini orice partid dispus să implementeze schimbările necesare pentru modernizarea statului. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Eu nu-mi imaginez astăzi AUR la guvernare cu actualul sistem de partide politice, pentru că nu doresc să facă reforma administrativă, cea care anchilozează statul român. Dacă mâine vin partidele politice și pun pe masă că sunt dispuse să facă aceste reforme, poziția mea va fi că trebuie să susținem acele reforme. Forma în care le susținem nu mai are importanță”, a declarat Lulea.