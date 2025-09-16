Mugur Mihăescu a comentat trimiterea lui Călin Georgescu în judecată: „Aceleași probe ca la anularea alegerilor, adică NIMIC”

Mugur Mihăescu a comentat decizia de trimitere în judecată a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Acesta a spus că nu se miră și că dosarul se bazează pe aceleași probe care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale, pe care le consideră insuficiente. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„O văd cu aceleași probe care au stat și la baza anulării alegerilor, adică nimic. Nu mă miră că se întâmplă acest lucru, nu știu de ce am așteptat atât de mult să se întâmple. Vor să arate că dacă te ridici împotriva sistemului, te distruge”, a transmis acesta.