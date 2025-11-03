Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, Ion Cristoiu, au comentat tema imixtiunii în echilibrul politic a președintelui Nicușor Dan, odată cu prezența de duminică la lansarea candidatului USR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Este o tendință mai larg întâlnită la toți președinții postdecembriști aceea de a forța limitele Constituției.

Reputatul gazetar a observat că modul specific al lui Nicușor Dan de a-și îndeplini atribuțiile are ca efect provocarea comicului. „Mă raportez râzând la Nicu”, a declarat invitatul, care îl aseamănă pe șeful statului cu un „chibiț electoral”. Însă, avertizează Ion Cristoiu, dincolo de asta putem vorbi o gravă încălcare a instituției prezidențiale.

„E o nouă compromitere a instituției prezidențiale. Cred că pe el l-au pus președinte pentru ca noi, peste câțiva ani, să zicem: nu mai vrem președinte”, a comentat invitatul.

Toți președinții de după 1989 au încercat „să violeze Constituția”

În acest context, moderatorul a pus problema dacă este un plan și ne îndreptăm spre o republică parlamentară. Cristoiu a observat că ideea nu este de ignorat.

De regulă, toți președinții post-Revoluție au forțat puțin litera Constituției, fiecare în felul său.

„După constituția schizofrenică din 1992, a fost o mare problemă. Avem un președinte ales prin vot direct și universal, fără prerogative de președinte de republică prezidențială. Din 1992, de pe vremea lui Iliescu, noi avem de-a face cu președinți care încearcă să violeze Constituția. Ei au dreptate, ca puteri sunt un pic peste președinte de republică parlamentară. Toate prostiile de la noi vin din încercarea lor de a avea putere. Foarte important, puterile lor, inclusiv a lui Iliescu și Băsescu, erau date de votul popular”.