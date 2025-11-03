5 luni și o săptămână au trecut de când Nicușor Dan este președintele „României Oneste”. 5 luni în care șeful statului a reușit să facă același lucru pe care l-a făcut timp de 5 ani la Primăria Capitalei: să-și încalce promisiunile. Dacă bucureștenii erau deja obișnuiți cu minciunile de campanie ale actualului președinte, acum toată țara află cine este cu adevărat omul care ne-a promis onestitate, mai întâi de toate.

Gândul vă prezintă cele 5 mari minciuni, promisiuni neonorate sau chiar derapaje constituționale ale președintelui Nicușor Dan. Ultima s-a petrecut chiar ieri.

1. Promisiunea neutralității

Vorbe: „Nu voi susține niciun candidat pentru Primăria București. Nu mă voi implica în campanie”

Fapte: Nicușor Dan a participat la lansarea oficială în campanie a candidatului USR pentru Primăria București, Cătălin Drulă: „Veți avea în mine un partener”

„Nicușor Dan a reafirmat că nu va susține nici un candidat pentru Primăria București, în eventualitatea în care devine președintele României. Prima dată a declarat acest lucru în urma unei întrebări adresate de către Buletin de București. Primarul general al Bucureștiului și candidat independent la președinția României a declarat, răspunzând unei întrebări adresate în cadrul dezbaterii electorale de la Antena 3, că nu se implica în campania electorală pentru desemnarea noului edil al Capitalei. „Bucureștenii vor ști singuri să aleagă care este primarul potrivit, în ipoteza în care eu ajung președinte. Nu mă voi implica în campania electorală”, a afirmat Nicușor Dan, în campania electorală.

Se întâmpla pe 13 mai 2025. Cu 5 zile înainte să fie ales președinte al României.

Pe 2 noiembrie 2025, la aproape 6 luni de la promisiune, ce face Nicușor Dan? Trece de barierele constituționale și îl susține fățiș pe Cătălin Drulă (USR) în alegerile pentru Primăria București, participând chiar și la lansarea oficială a candidatului progresist care i-a copiat sloganul și îl menționează neîncetat.

„Veți avea în mine un partener”, l-a asigurat pe scena lansării Nicușor Dan pe Cătălin Drulă.

Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Răspunsul președintelui, care tocmai ieșea de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a fost un mix între râs și incertitudine. Nicușor Dan, a răspuns, într-o primă fază: „Ce țară și ce candidat?”

Atunci când reporterul Gândul i-a specificat clar că este vorba de candidatul Cătălin Drulă, Nicușor Dan s-a făcut că nu înțelege despre ce candidat este vorba. Oficialul a spus că a venit ca simplu invitat al uni eveniment inițiat de USR și tot ceea ce a făcut a fost să transmită niște mesaje despre București.

2. Promisiunea fiscală

Vorbe: „Nu vom ajunge în situaţia asta, cu TVA mai mare”

Fapte: TVA a fost majorat de la 19 la 21% la 1 lună după învestirea ca Președinte al României a lui Nicușor Dan

Deși în campania electorală a susținut ferm și neîncetat că TVA nu va crește în mandatul său, Nicușor Dan a acceptat ulterior majorarea cotei imediat după ce a devenit președinte. Motivul? A fost cea mai realistă soluție în planul său pe care l-a pritocit 1 lună cu… premierul Ilie Bolojan.

„În acea lună pe care am avut-o, înainte de numirea premierului, m-am uitat în foarte multe date financiare și, în cunoștință de cauză, am avut această discuție cu coaliția și cu premierul desemnat, și asta a fost înțelegerea pe care am avut-o la momentul formării guvernului. Așa cum am spus, pentru ca corecțiile să fie făcute cu păstrarea TVA-ului la 19%, trebuia un set de măsuri administrative, discuții, un complex de măsuri. Era o direcție. Din momentul în care am numit guvernul cu această condiție, toate măsurile au intrat în atributul guvernului”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a fost cel care a semnat în campania electorală o hârtie pe care a scris că, în mandatul său, dacă va fi ales, TVA nu va creşte.

Dan a făcut această promisiune la mai multe posturi de televiziune.

„Dacă voi fi președinte, TVA nu va crește în mandatul meu.”, a fost mesajul transmis atunci de Nicușor Dan.

3. Promisiunea comunicării

Vorbe: „Ne auzim pe WhatsApp, da?”

Fapte: La 1 lună după ce a devenit Președinte al României, nu mai răspundea nimeni la telefon

În campania electorală de la prezidențiale, Nicușor Dan a promis că va fi și comunicativ. Mai comunicativ oricum decât a fost la Primăria Generală a Capitalei, unde a vorbit doar în campanie, puțin la început și la sfârșit de mandat. Ba chiar a publicat pe pagina sa de Facebook un număr de telefon prin care îi îndemna pe români să îl contacteze pe WhatsApp ca să stea la taclale. „Împreună ducem acest număr de telefon și la Cotroceni”, mai scria atunci Nicușor Dan.

În speranța că măcar numărul de telefon „a ajuns” la Cotroceni odată cu președintele, Gândul a apelat lunile trecute numărul respectiv. Răspunsul nu a fost tocmai în linie cu declarațiile președintelui. „Ne pare rău, dar momentan nu poți înregistra un mesaj, deoarece mesageria vocală este plină. Încearcă din nou mai târziu. Îți mulțumim. La revedere”, este mesajul pe care îl rostește un robot.

4. Promisiunea transparenței

Vorbe: „O să aveţi lista celor care au donat mai mult de 5.000 de lei în campanie”

Fapte: La mai bine de 5 luni, 226 de donatori sunt anonimi

”Imediat, până la 5.000 de lei oamenii au dreptul să doneze şi să-şi păstreze anonimatul şi eu nu am voie să încalc… Vorbim de donaţiile mari. După ce se va termina această campanie electorală o să aveţi lista celor care au donat mai mult de 5.000 de lei”, a promis același Nicușor Dan pe 14 mai 2025.

După ce-a ajuns președinte, nu numai că nimeni n-a aflat până acum nici care sunt toți donatorii din campania sa electorală – deși banii sunt returnați de la buget – dar electoratul n-a reușit afle nimic nici despre sumele cu care a rămas Nicușor Dan în cont. Și ce a făcut cu restul de bani.

Potrivit datelor publice, Nicușor Dan a făcut cereri de rambursare de la buget de 12 milioane de euro, pentru ambele campanii. O trecere în revistă a declarației sale de avere – fluviu ( are 44 de pagini) arată că majoritatea sumelor din donații sau cu celor cu care a fost creditată campania este ecranată în ceea ce privește numele.

Mențiunile – persoană fizică care nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui/ Donator persoană fizică care a solicitat ca identitatea să rămână confidențială – apar în declarația primului om în stat de 226 de ori.

5.Promisiunea adevărului despre alegeri

Vorbe: „Ca președinte voi încerca să clarific tot ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie”

Fapte: După mai bine de 5 luni de când a ajuns Președinte, Nicușor Dan spune că dovezile vor veni peste câțiva ani. Nu a declasificat nici ședința CSAT în care a fost decisă anularea alegerilor prezidențiale

Promisiunea desecretizării ședinței CSAT privind anularea alegerilor din 2024 a fost una dintre cele mai aplaudate în campanie. Și poate și cea mai crezută.

„Ca președinte vreau să lămurim cât de repede și cât mai temeinic chestiunea asta, pentru că nu e normal ca după șase luni din noiembrie să știm doar că avem un om de afaceri care a dat un milion de euro către niște influenceri, cam ăsta este rezultatul. Aici, ca președinte voi încerca să clarific responsabilitățile pe ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie”, a spus Dan, într-o intervenție la B1TV.

În martie 2025, președintele a declarat că „desecretizarea va avea loc la momentul oportun”.

„Ca președinte al României, sunt la curent cu faptul că există cercetări în curs care, într-un timp mai lung sau mai scurt, fiecare dintre ele vor da alte rezultate. În orice caz, acest material este foarte consistent și în sfârșit dă dovezi clare pe partea de influență de manipulare electronică a Rusiei în alegerile din noiembrie 2024”. Asta declara Nicușor Dan în septembrie.

Luni mai târziu, „momentul oportun” tot nu apare. Într-un interviu pentru Cotidianul acordat zilele trecute, Nicușor Dan recunoaște că alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 au fost anulate pe „intuiții”, iar dovezile pot apărea peste câțiva ani. În cazul UK, raportul a durat 9 ani, a spus el.

Documentele anulării alegerilor, dezbaterilor și poziționărilor din CSAT – care pot fi aduse la lumină de Nicușor Dan sunt încă clasificate, iar opinia publică din România este în continuare confuză.

Pe 6 decembrie se face 1 an de când alegerile prezidențiale din România au fost abrupt anulate și românii tot n-au aflat de ce.

Când a apărut în campanie, „România onestă” a sunat bine în urechile și mintea unei jumătăți din Românie. „România onestă” a promis o țară în care lucrurile se spun pe nume, în care corectitudinea, transparența și integritatea stau la baza fiecărei decizii iar totul se va face temeinic și riguros.

După primele 5 luni de Palat Cotroceni, ca și după precedenții 5 ani de Primărie Generală, Nicușor Dan tot a reușit să-și încalce aproape toate promisiunile.

De ce?

Este simplu: „România onestă” este doar un slogan. Spre deosebire de adevăr, minciunile chiar au nevoie de repetiție.