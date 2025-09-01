Nicușor recunoaște că pachetele sunt cu GREȘELI. Ion Cristoiu: „Ne scoate splina acum, după un an o pune la loc”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a comentat într-o notă sarcastică declarațiile președintelui Nicușor Dan privind greșelile descoperite în pachetele de reforme instituite de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nicușor a descoperit că sunt greșeli în programe. Nicuşor recunoaşte că a greșit, că pachetele sunt cu greșeli. Ele se aplică, trec prin Parlament și se aplică cu greșeli. Omul zice că ne scoate splina și după ne-o pune la loc. Avem cea mai mare recunoaștere că sunt greșeli. Dacă dvs conduceți un ziar și observați că sunt greșeli, nu chemați editorul să corecteze?” a spus Cristoiu.