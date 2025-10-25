Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nina Iliescu, femeia din umbră care a schimbat imaginea președintelui: „A fost o iubire ADEVĂRATĂ. Ea nu era făcută pentru viața publică”

Nina Iliescu, femeia din umbră care a schimbat imaginea președintelui: „A fost o iubire ADEVĂRATĂ. Ea nu era făcută pentru viața publică”

Bianca Dogaru
25 oct. 2025, 10:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Nina Iliescu, femeia din umbră care a schimbat imaginea președintelui: „A fost o iubire ADEVĂRATĂ. Ea nu era făcută pentru viața publică”

Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache a deschis o discuție despre personalitatea Ninei Iliescu, femeia care a stat mereu în spatele fostului președinte al României. Urmăriți aici emisiunea integrală

Departe de lumina reflectoarelor, Nina Iliescu a fost o prezență discretă, loială și dedicată, o figură diametral opusă Elenei Ceaușescu. Potrivit Laviniei Betea, între cei doi soți Iliescu a existat o înțelegere tacită și o iubire reală, o combinație care a modelat imaginea publică a liderului postdecembrist.

„Cred că a fost multă iubire din partea amândurora. Ea, întorcându-se în România, nu cred că ar fi fost făcută pentru viața publică,” a explicat istoricul.

Iliescu a înșeles că discreția soției putea fi o armă politică

În contextul în care imaginea cuplului Ceaușescu devenise sinonimă cu excesul de putere, Ion Iliescu a ales o cale diferită.

„Evoluția lui ca om politic și cuplul Ceaușescu, care ajunsese atât de detestat tocmai din cauza prezenței asidue a Elenei Ceaușescu. Pentru un om care vrea să facă o altă politică și să-i succeadă lui Nicolae Ceaușescu, faptul că nu-și scoate soția în lume mai mult decât trebuie, că nu o expune, este deja o notă aparte în favoarea lui,” a precizat aceasta. 

Deși prefera discreția, Nina Iliescu nu era complet izolată. Cei doi soți erau adesea văzuți la premierele teatrale din Iași sau în piețele orașului.

„Am o nevastă cuminte, care mă așteaptă acasă”

Într-un regim care promova ideea de „cuplu conducător”, Ion Iliescu a fost perceput ca antiteza lui Ceaușescu. În timp ce liderul comunist era dominat de prezența soției sale, fostul președinte postdecembrist a avut grijă să transmită un alt mesaj.

„Eu am o nevastă cuminte, care mă așteaptă acasă, nu mă conduce ca pe Ceaușescu. Venea cu el doar la vot, erau printre singurele momente când îi puteai surprinde împreună.”

Citește și

VIDEO Cum a contribuit Ceaușescu la ASCENSIUNEA lui Ion Iliescu, pe finalul epocii Dej. Lavinia Betea: „A fost propunerea lui Ceaușescu, cu certitudine”
06:00
Cum a contribuit Ceaușescu la ASCENSIUNEA lui Ion Iliescu, pe finalul epocii Dej. Lavinia Betea: „A fost propunerea lui Ceaușescu, cu certitudine”
VIDEO Cum a furat „disidentul” Ion Iliescu Crăciunul din 1968. Lavinia Betea: „S-a comportat exemplar, în linia partidului”
18:37, 23 Oct 2025
Cum a furat „disidentul” Ion Iliescu Crăciunul din 1968. Lavinia Betea: „S-a comportat exemplar, în linia partidului”
VIDEO SECRETELE enigmaticei Nina Iliescu. Lavinia Betea dezvăluie DETALIUL foarte rar în epoca stalinistă despre femeia din umbra lui Ion Iliescu
17:31, 23 Oct 2025
SECRETELE enigmaticei Nina Iliescu. Lavinia Betea dezvăluie DETALIUL foarte rar în epoca stalinistă despre femeia din umbra lui Ion Iliescu
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 octombrie, de la ora 15.00
17:12, 23 Oct 2025
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 octombrie, de la ora 15.00
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
14:57, 23 Oct 2025
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
VIDEO Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
17:57, 22 Oct 2025
Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
Meteorologii anunță iarnă timpurie: Vortexul polar aduce aer arctic peste Europa
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
E HALUCINANT ce a pățit Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale. A fost la un pas să leșine în fața crucii. De față a fost și soția interpretului de muzică populară: "În timp ce făceam ordine la ea..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Cum au luat naștere valurile de războaie care au provocat haos în Balcani