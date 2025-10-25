Nina Iliescu, femeia din umbră care a schimbat imaginea președintelui: „A fost o iubire ADEVĂRATĂ. Ea nu era făcută pentru viața publică”

Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache a deschis o discuție despre personalitatea Ninei Iliescu, femeia care a stat mereu în spatele fostului președinte al României. Urmăriți aici emisiunea integrală

Departe de lumina reflectoarelor, Nina Iliescu a fost o prezență discretă, loială și dedicată, o figură diametral opusă Elenei Ceaușescu. Potrivit Laviniei Betea, între cei doi soți Iliescu a existat o înțelegere tacită și o iubire reală, o combinație care a modelat imaginea publică a liderului postdecembrist.

„Cred că a fost multă iubire din partea amândurora. Ea, întorcându-se în România, nu cred că ar fi fost făcută pentru viața publică,” a explicat istoricul.

Iliescu a înșeles că discreția soției putea fi o armă politică

În contextul în care imaginea cuplului Ceaușescu devenise sinonimă cu excesul de putere, Ion Iliescu a ales o cale diferită.

„Evoluția lui ca om politic și cuplul Ceaușescu, care ajunsese atât de detestat tocmai din cauza prezenței asidue a Elenei Ceaușescu. Pentru un om care vrea să facă o altă politică și să-i succeadă lui Nicolae Ceaușescu, faptul că nu-și scoate soția în lume mai mult decât trebuie, că nu o expune, este deja o notă aparte în favoarea lui,” a precizat aceasta.

Deși prefera discreția, Nina Iliescu nu era complet izolată. Cei doi soți erau adesea văzuți la premierele teatrale din Iași sau în piețele orașului.

„Am o nevastă cuminte, care mă așteaptă acasă”

Într-un regim care promova ideea de „cuplu conducător”, Ion Iliescu a fost perceput ca antiteza lui Ceaușescu. În timp ce liderul comunist era dominat de prezența soției sale, fostul președinte postdecembrist a avut grijă să transmită un alt mesaj.