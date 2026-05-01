Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor privind programul SAFE: „Ceea ce se achiziționează nu este decis de către o persoană”

Ilie Bolojan a răspuns criticilor privind modul în care au fost distribuite fondurile din programul european SAFE, în contextul unor acuzații legate de presupusa favorizare a unor companii din alte state. Premierul susține că deciziile nu aparțin unei singure persoane, ci sunt rezultatul unui proces instituțional complex, coordonat la nivel guvernamental și militar, cu implicarea mai multor ministere și a structurilor de apărare.

Bolojan: programul SAFE „e o decizie a premierului Ciolacu”

Întrebat cine a decis alocările SAFE, Premierul Ilie Bolojan a subliniat că schema de gestionare a fost aprobată în mandatul fostului premier Marcel Ciolacu, iar Cancelaria premierului a fost desemnată drept integrator al programului.

„Întrebarea este tendențioasă și eronată. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. La data respectivă, Cancelaria premierului a fost desemnată ca integrator al programului SAFE, deci e o decizie a premierului Ciolacu ca lucrurile să continue. Ceea ce se achiziționează din SAFE nu este decis de către o persoană sau alta. Vă rog să vă gândiți că Armata Română are niște planuri de înzestrare care au fost trecute prin CSAT.”

„Minim 50% vor fi bunuri produse în România”

Ilie Bolojan a subliniat și faptul că un element esențial al programului SAFE este stimularea industriei naționale de apărare. Acesta a arătat că s-a stabilit ca cel puțin 50% din achizițiile realizate de România prin acest program să fie produse pe teritoriul național.

„Fiecare din ministerele care au fost implicate au venit cu propunerile de achiziții. Fiecare din aceste programe au fost propuse la UE și au fost estimate cheltuielile. După au început negocieri, fiindcă sunt condiționări care țin de industria europeană de armament, fiindcă așa cum știți țările europene trebuie să își asume producție pe siguranță.

Au fost purtate negocieri cu firmele care sunt în piață, negocierile s-au purtat de persoanele de specialitate din fiecare ministere și s-a decis, cel mai important, ca 50% din ceea ce se achiziționează de România să fie produs în România. Companiile internaționale care sunt producători ai unor tehnologii vor localiza în România zone de producție și ce se va achiziționa, minim 50% vor fi bunuri produse în România”, a explicat premierul Bolojan.

