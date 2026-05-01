Nivelul de amenințare teroristă în urma atacului antisemit din Londra a fost ridicat la „sever”.
Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o avertizare de călătorie pentru românii care doresc să se deplaseze în Regatul Unit.
Pe 29 aprilie 2026, doi bărbați evrei au fost înjunghiați cu un cuțit pe stradă, la orele amiezii. Principalul suspect a fost reținut de către autoritățile britanice.
Autoritățile i-au sfătuit pe cetățenii români să aibă prudență sporită, în special în locurile publice aglomerate (gări, aeroporturi, în preajma instituțiilor de învățământ și a lăcașurilor de cult).
„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autoritățile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever – posibilitate foarte ridicată)”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul a publicat și o listă cu numerele de telefon al reprezentanțelor diplomatice din Regatul Unit. Acestea pot fi apelate pentru a solicita asistență consulară.
Consulatul General al României la Londra:
Consulatul General al României la Manchester:
Consulatul General al României la Birmingham:
Consulatul General al României la Edinburgh:
Pentru situațiile de urgență, cetățenii români pot apela la:
