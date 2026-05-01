Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările

Nivelul de amenințare teroristă în urma atacului antisemit din Londra a fost ridicat la „sever”.

Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o avertizare de călătorie pentru românii care doresc să se deplaseze în Regatul Unit.

Pe 29 aprilie 2026, doi bărbați evrei au fost înjunghiați cu un cuțit pe stradă, la orele amiezii. Principalul suspect a fost reținut de către autoritățile britanice.

Recomandările autorităților: Atenție sporită în spațiile publice aglomerate

Autoritățile i-au sfătuit pe cetățenii români să aibă prudență sporită, în special în locurile publice aglomerate (gări, aeroporturi, în preajma instituțiilor de învățământ și a lăcașurilor de cult).

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autoritățile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever – posibilitate foarte ridicată)”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul a publicat și o listă cu numerele de telefon al reprezentanțelor diplomatice din Regatul Unit. Acestea pot fi apelate pentru a solicita asistență consulară.

Consulatul General al României la Londra:

  • +44 20 8741 4311;
  • +44 20 8741 3252;
  • +44 20 8741 3955;
  • +44 20 8741 3464;
  • +44 20 8741 8707;
  • +44 20 8741 6657;
  • +44 20 8741 8211;
  • +44 20 8741 2372;

Consulatul General al României la Manchester:

  • +44 16 1236 0478;
  • +44 16 1236 9687;
  • +44 16 1237 1546;
  • +44 16 1237 5513;
  • +44 16 1236 8995;
  • +44 16 1923 4947;

Consulatul General al României la Birmingham:

  • +44 12 1820 6427;
  • +44 12 1820 6428;
  • +44 12 1820 6429;
  • +44 12 1820 6430;
  • +44 12 1820 6431;
  • +44 12 1820 6431;

Consulatul General al României la Edinburgh:

  • +44 13 1524 9491;
  • +44 13 1524 9492.

Pentru situațiile de urgență, cetățenii români pot apela la:

Consulatul General al României la Londra:

  • +44 77 3871 6335;

Consulatul General al României la Manchester:

  • +44 75 3560 4342;

Consulatul General al României la Birmingham:

  • +44 74 8403 6250;

Consulatul General al României la Edinburgh:

  • +44 79 5185 8445.

Citește și

FLASH NEWS Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
15:34
Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
ECONOMIE Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
14:56
Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
FLASH NEWS Friedrich Merz spune că a reușit să salveze NATO anul acesta. „Cu contribuțiile noastre la apărare și cu implicarea mea în UE, am ținut Europa unită”
14:29
Friedrich Merz spune că a reușit să salveze NATO anul acesta. „Cu contribuțiile noastre la apărare și cu implicarea mea în UE, am ținut Europa unită”
FLASH NEWS Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
13:32
Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
CONTROVERSĂ Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
13:06
Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
CONTROVERSĂ Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul
12:48
Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că plantele „țipă” atunci când sunt stresate
FLASH NEWS Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
15:36
Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
TURISM Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
15:12
Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
FLASH NEWS Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
15:06
Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
FLASH NEWS Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
15:06
Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan
15:04
Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan
EXCLUSIV ”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
14:50
”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor

Cele mai noi

Trimite acest link pe