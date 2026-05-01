Nivelul de amenințare teroristă în urma atacului antisemit din Londra a fost ridicat la „sever”.

Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o avertizare de călătorie pentru românii care doresc să se deplaseze în Regatul Unit.

Pe 29 aprilie 2026, doi bărbați evrei au fost înjunghiați cu un cuțit pe stradă, la orele amiezii. Principalul suspect a fost reținut de către autoritățile britanice.

Recomandările autorităților: Atenție sporită în spațiile publice aglomerate

Autoritățile i-au sfătuit pe cetățenii români să aibă prudență sporită, în special în locurile publice aglomerate (gări, aeroporturi, în preajma instituțiilor de învățământ și a lăcașurilor de cult).

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autoritățile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever – posibilitate foarte ridicată)”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul a publicat și o listă cu numerele de telefon al reprezentanțelor diplomatice din Regatul Unit. Acestea pot fi apelate pentru a solicita asistență consulară.

Consulatul General al României la Londra:

+44 20 8741 4311;

+44 20 8741 3252;

+44 20 8741 3955;

+44 20 8741 3464;

+44 20 8741 8707;

+44 20 8741 6657;

+44 20 8741 8211;

+44 20 8741 2372;

Consulatul General al României la Manchester:

+44 16 1236 0478;

+44 16 1236 9687;

+44 16 1237 1546;

+44 16 1237 5513;

+44 16 1236 8995;

+44 16 1923 4947;

Consulatul General al României la Birmingham:

+44 12 1820 6427;

+44 12 1820 6428;

+44 12 1820 6429;

+44 12 1820 6430;

+44 12 1820 6431;

+44 12 1820 6431;

Consulatul General al României la Edinburgh:

+44 13 1524 9491;

+44 13 1524 9492.

Pentru situațiile de urgență, cetățenii români pot apela la:

Consulatul General al României la Londra:

+44 77 3871 6335;

Consulatul General al României la Manchester:

+44 75 3560 4342;

Consulatul General al României la Birmingham:

+44 74 8403 6250;

Consulatul General al României la Edinburgh:

+44 79 5185 8445.

