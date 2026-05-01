Sondaj de 1 Mai „Ziua Muncii”. Ce au răspuns românii la întrebarea: Poţi reuşi în viaţă fără pile şi relaţii?

Un sondaj condus de agenția INSCOP, la începutul aprilie, relevă că patru din cinci români consideră că poţi reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii.

În ciuda perioadei instabile, la nivel economic și politic, pe care o traversează țara noastră, mulți români încă au încredere în meritocrație, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP.

Conform sondajului, 80, 7% dintre români sunt total de acord sau oarecum de acord cu afirmaţia potrivit căreia „poţi reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii„. 18, 2% se declară total împotrivă sau oarecum împotrivă.

„De Ziua muncii: totuşi poţi reuşi în viaţă prin muncă cinstită. Şi tot de ziua muncii: nu e niciun păcat să îţi faci relaţii; dimpotrivă; poate învăţăm să le scoatem din cap asta copiilor noştri; în ţările dezvoltate, democratice, capacitatea de a-ţi face relaţii sănătoase şi a le creşte este încurajată, fiind esenţială pentru spiritul antreprenorial”, comentează, într-o postare pe Facebook, directorul general INSCOP Remus Ştefureac.

Ce au răspuns românii la întrebarea: „Este mai important să fii descurcăreţ decât corect?”

La întrebarea „Este mai important să fii descurcăreţ decât corect?”, 48, 2% au răspuns că sunt de acord, sau oarecum de acord. La polul opus, aproximativ același număr de români, 49, 5% dintre cei chestionaţi, sunt total împotrivă sau oarecum împotrivă.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

