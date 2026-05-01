Sondaj de 1 Mai „Ziua Muncii”. Ce au răspuns românii la întrebarea: Poţi reuşi în viaţă fără pile şi relaţii?

Ruxandra Radulescu
Sondaj de 1 Mai

Un sondaj condus de agenția INSCOP, la începutul aprilie, relevă că patru din cinci români consideră că poţi reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii.

În ciuda perioadei instabile, la nivel economic și politic, pe care o traversează țara noastră, mulți români încă au încredere în meritocrație, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP.

80, 7% dintre români cred că pot reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii

Conform sondajului, 80, 7% dintre români sunt total de acord sau oarecum de acord cu afirmaţia potrivit căreia „poţi reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii„. 18, 2% se declară total împotrivă sau oarecum împotrivă.

„De Ziua muncii: totuşi poţi reuşi în viaţă prin muncă cinstită. Şi tot de ziua muncii: nu e niciun păcat să îţi faci relaţii; dimpotrivă; poate învăţăm să le scoatem din cap asta copiilor noştri; în ţările dezvoltate, democratice, capacitatea de a-ţi face relaţii sănătoase şi a le creşte este încurajată, fiind esenţială pentru spiritul antreprenorial”, comentează, într-o postare pe Facebook, directorul general INSCOP Remus Ştefureac.

Ce au răspuns românii la întrebarea: „Este mai important să fii descurcăreţ decât corect?”

La întrebarea „Este mai important să fii descurcăreţ decât corect?”, 48, 2% au răspuns că sunt de acord, sau oarecum de acord. La polul opus, aproximativ același număr de români, 49, 5% dintre cei chestionaţi, sunt total împotrivă sau oarecum împotrivă.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

SĂRBĂTOARE 1 Mai în Vama Veche. Vântul puternic nu îi împiedică pe turiști să se plimbe pe litoral. Cum arată marea
13:54
1 Mai în Vama Veche. Vântul puternic nu îi împiedică pe turiști să se plimbe pe litoral. Cum arată marea
SĂRBĂTOARE Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
12:38
Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
TRANSPORT Restricție de circulație pe Podul Prieteniei, vineri, 1 Mai 2026. Are loc un tur ciclist la Giurgiu-Ruse, cu aproximativ 300 de biciclişti
11:42
Restricție de circulație pe Podul Prieteniei, vineri, 1 Mai 2026. Are loc un tur ciclist la Giurgiu-Ruse, cu aproximativ 300 de biciclişti
ALERTĂ A fost emis mesaj Ro-Alert în Piatra Neamț, după ce a fost semnalat un urs
11:10
A fost emis mesaj Ro-Alert în Piatra Neamț, după ce a fost semnalat un urs
Gândul de Vreme Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:38
Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
PROIECT DE LEGE Alocație redusă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani. Ce prevede un nou proiect legislativ al UDMR
08:59
Alocație redusă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani. Ce prevede un nou proiect legislativ al UDMR
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că plantele „țipă” atunci când sunt stresate
FLASH NEWS Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
15:34
Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
ALERTĂ Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
15:26
Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
TURISM Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
15:12
Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
FLASH NEWS Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
15:06
Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
FLASH NEWS Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
15:06
Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan
15:04
Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan

