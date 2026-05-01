Mesajul premierului Oana Gheorghiu a stîrnit reacţii în rândul social democraţilor. Aceştia s-au grăbit să-i şi răspundă, printr-un mesaj colectiv.

„Toți parlamentarii social-democrați vor vota moțiunea de cenzură. Fără excepții și fără ezitări” o asigură cei de la PSD pe Oana Gheorghiu, în mesajul transmis.

„Scrisoarea dumneavoastră este lipsită de credibilitate și nu schimbă absolut nimic. Nu mai aveți ce negocia și nu mai aveți pe cine convinge.

Marți, 5 mai, guvernul Bolojan va cădea. Fără echivoc!

Toți parlamentarii social-democrați vor vota moțiunea de cenzură. Fără excepții și fără ezitări. Nu ne convinge propaganda, nu ne intimidează presiunile și nu ne păcălesc explicațiile dumneavoastră de ultim moment.”

Potrivit celor mai multe reacţii la mesajul vicepremierului, acesteia i se reproşează că a „propus vânzarea accelerată a participațiilor la companii strategice precum Hidroelectrica, Romgaz, Salrom sau Nuclearelectrica, în condiții complet netransparente și în defavoarea interesului public.”

Social democraţii îşi încheie răspunsul cu o concluzie:

„De aceea- marți, 5 mai, veți primi răspunsul Parlamentului. Și veți pleca acasă!”

