Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee

Un porumb fiert sau copt costă 12 lei pe litoral, în ziua de „debut” a sezonului estival.

Prețul piperat i-a determinat pe mulți trecători să spună „pas” la tradiționalul produs, savurat, cu poftă, pe plajă.

Porumbul fiert reprezintă o gustare clasică pe litoralul românesc, recunoscută după strigătele vânzătorilor ambulanți („colorata, mâine-i gata”). Pe de altă parte, se recomandă grija, deoarece au existat cazuri în care porumbul fiert a fost comercializat în condiții improprii, fiind ridicat din zone neigienice.

Vânzarea ambulantă de porumb este foarte comună la mare, dar nu mereu autorizată.

Comercianții folosesc fraze creative pentru a atrage turiștii, precum celebrele rime despre „fete părăsite” sau „blonde”.

Cele mai bune replici pentru a vinde porumb pe plajă sunt cele mai amuzante, ritmate și ușor de fredonat, care atrag cumpărătorii.

„Pentru blonde și roșcate, am adus porumb în rate, 24 de karate, e porumb de calitate” și „Ia porumbu’ de cocean, să-ți cânte Florin Salam”, sunt câteva din ele.

Alte exemple de replici de impact (strigături): „Porumb fiert, de la mama lui înfășurat în foaie, nu te lasă la nevoie!”, „Porumb fierbinte, de la mine iei și minte!”

