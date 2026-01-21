Invitatul lui Ionuț Cristache din cadrul ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat, analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat mizele din spatele scandalului provocat de acordul Mercosur în România. Voturile țării noastre au înclinat decisiv balanța în favoarea adoptării acordului, deși PSD și opoziția au acuzat imediat că miniștrii USR care l-au semnat au trădat interesele fermierilor români.

În viziunea lui Ștefan Popescu, reprezentanții puterii, inclusiv președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan, au fost deliberat extrem de discreți în ceea ce privește impactul semnării Mercosur pentru România. Chiar dacă beneficiile pentru noi ar fi relative, românii ar fi trebuit să-și negocieze mult mai bine voturile.

Nu a existat o analiză de impact

Invitatul apreciază că voturile României ar fi fost utile țărilor care s-au opus și ar fi ajutat la blocarea acordului.

”De nu a existat un document care să ne arate o analiză despre impactul real și nu numai impactul, pentru că, sigur, noi avem o poziție marginală pe piața Mercosur, dar beneficiile României. De ce votezi așa? Care sunt beneficiile României? Și aici pot fi două variante. Fie că România a identificat nu știu ce beneficii, sau dacă nu ai beneficii, îți negociezi votul. România ar fi putut înclina balanța în favoarea statelor care s-au opus. Gândiți-vă că au fost Franța, Irlanda, Polonia, Austria, Ungaria. Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul, în primul rând Germania sau Olanda.

”Cred că nu s-a procedat bine”

În cazul în care s-au dat voturile în favoarea țărilor care aveau nevoie de acordul Mercosur, s-au omis consecințele sale industriale.

Dacă nu, atunci cred că nu s-a procedat bine, pentru că toată lumea vorbește despre agricultură, dar eu aș aduce în discuție efectele industriale. Țările Mercosur nu sunt periferii manufacturiere în geografia industrială a lumii, dimpotrivă. Au prețuri la energie mult mai mici. Uneori, electricitatea ajunge chiar cu 70% mai puțin decât în Germania, pentru că ai bazinul Amazonului. Și să cumpere subansambluri auto pentru industria auto, adică efectele asupra industriei de subansambluri din România. De ce n-am cumpăra mașini produse în Mercosur? Pentru că unii spun că vom exporta mașini pe care le producem la Mioveni. Sunt riscuri foarte mari. Eu cred că asta va accelera dezindustrializarea Uniunii Europene. Putem pune în discuție strategia Germaniei. Germania dorește să securizeze o piață, pentru că ea crede că după ce a pierdut piața rusă și va avea probleme probabil pe piața chineză, asta arată și faptul că Germania se va conforma în cele din urmă strategiei Statelor Unite ale Americii de a-și reduce expunerea vizavi de China. Așa cum a avut o strategie energetică păguboasă, o greșeală este să nu te ocupi de a-ți îmbunătăți competitivitatea în sânul Uniunii Europene și să ai impresia că îți vei vinde produsele industriale în Mercosur. Dar ar fi trebuit discutat într-adevăr și să avem un document (n.r. – prezentat public), a mai explicat Ștefan Popescu.

