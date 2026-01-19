Prima pagină » Actualitate » Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”

Luiza Dobrescu
19 ian. 2026, 16:06, Actualitate
Coaliţia de luni, convocată la Palatul Victoria, a aprins încă o dată spiritele din cauza Acordului Mercosur, votat de România în ciuda ecourilor din ţară. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat modul în care MAE a gestionat situația și a solicitat, alături de șeful UDMR-Klemen Hunor, ca Oana Țoiu să vină să explice la următoarea Coaliție cum s-a ajuns ca România să dea un astfel de vot în COREPER.

De asemenea, cei de la PSD îi mai reproşează ministrului MAE că „vrea să facă angajări, pe șest”, potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public cum că Ţoiu ar pregăti concursuri de angajare netransparente, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor instituțiilor să blocheze angajările”, spun surse din cadrul Coaliţiei.

În cadrul aceleiaşi şedinţe,  ⁠Sorin Grindeanu a solicitat și măsuri din partea MAE și a Ministerului Economiei pentru contracararea efectelor negative ale prevederilor acordului UE-Mercosur, în cazul în care acesta va fi aplicat ca atare.

„Să nu se mai ia decizii pentru români fără să fim consultați! Nu așa funcționează o Coaliție!”, ar fi spus Grindeanu, în Coaliţie.

Acordul Mercosur prevede eliminarea graduală a taxelor vamale pentru aproximativ 90% dintre bunurile schimbate între cele două blocuri, reducând costurile comerciale și sporind deschiderea piețelor. Aceasta oferă oportunități importante pentru companiile europene, în special în sectorul industrial și automotive, care va putea exporta vehicule către piețele dinamice din Brazilia și Argentina fără taxe suplimentare.

