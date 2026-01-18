Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Fermierii români vor fi mult mai loviți de acordul Mercosur decât agricultorii francezi

Valentin Stan: Fermierii români vor fi mult mai loviți de acordul Mercosur decât agricultorii francezi

Serdaru Mihaela
18 ian. 2026, 09:30, Marius Tucă Show

Valentin Stan critică în emisiunea Marius Tucă Show din 12 ianuarie 2026 decizia UE privind acordul comercial cu Mercosur, arătând că importurile din Brazilia nu respectă standardele europene stricte pentru pesticide, hormoni de creștere cancerigeni și modificări genetice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan subliniază că UE pretinde protecție prin controale la sursă și monitorizare, dar în realitate fermierii români vor fi loviți cel mai tare de concurența neloială cu prețuri mici, în timp ce Polonia și Ungaria blochează deja astfel de produse. Stan acuză politicienii români precum Bolojan și Nicușor de responsabilitate.

Deci, ce spune el când ne protejăm? De unde știe? În condițiile în care PSD-ul urlă ca din gură de șarpe, că vezi, doamne, Țoiu ne-a băgat în asta. Țoiu n-are nicio treabă. Treaba are Bolojan și cu Nicușor, dar Securitatea nu se atinge de Bolojan și Nicușor, spune Stan

Valentin Stan citează un document UE care promovează comerțul protejat cu standarde înalte pentru agroalimentare, dar îl contrazice cu realitatea: producătorii sud-americani ignoră regulile pentru profit, iar Germania sacrifică agricultura europeană. Agricultorii români riscă distrugerea, cu 45 de miliarde de euro în pericol, iar sindicatele adevărate protestează împotriva concurenței neloiale, similar grânelor ucrainene direcționate selectiv spre România.

Ca să salvezi economia Germaniei și alte economii în declin, dar cu precădere a Germaniei pentru că ne cheamă bunica și mama din Germania am distrus agricultura europeană, ceea ce francezii știu, ceea ce Macron știe, care e în cădere liberă, iar el este după ora 3, ca perturbat. Iar noi vom fi mai loviți decât agricultorii francezi, pentru că din alea 45 de miliarde la noi nu vor ajunge. Grânele ucrainene spre România, Polonia și Ungaria au pus stop tot așa se va întâmpla și acum cu toate mizeriile de acolo, conchide profesorul Stan

