Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a lansat acuzații grave la adresa USR și a susținut că subvențiile de la stat pentru partide sunt folosite pentru a finanța campanii împotriva propriei familii. Fostul premier afirmă că atacurile recente la adresa fiicei sale au fost plătite din bani publici.



Conflictul a pornit de la incidentul din Oman, de la începutul lunii martie, când fiica lui Ponta nu a fost lăsată să urce într-un avion de repatriere al MAE. Fostul premier declară că „mecanismul” prin care influencerii din zona #rezist primesc bani din subvenția USR este unul „schizofrenic”.

„Statul a plătit, prin subvenție dată la USR, o campanie împotriva unui copil. USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul. Pot să ia să-l înjure copilul altcuiva, nu asta e problema. Problema e că e clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român”, a declarat Ponta.

În acest context, Ponta a criticat și decizia Guvernului de a îngheța alocațiile pentru copii. Acesta acuză Executivul de discriminare și afirmă pe un ton ironic că, în actuala viziune politică, doar copiii membrilor USR ar avea dreptul la un trai mai bun.