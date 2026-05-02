Mită trimisă prin curier: un plutonier, acuzat că a expediat bani și pălincă pentru a obține contracte cu Jandarmeria Ilfov

Un subofițer din cadrul Jandarmeriei Satu Mare este acuzat de procurorii militari că a încercat să influențeze atribuirea unor contracte publice, trimițând mită prin curier unui angajat al Jandarmeriei Ilfov. Pachetul conținea bani și băuturi alcoolice, iar cazul a ajuns pe masa Tribunalului Militar București, conform G4Media.

Un plutonier, acuza că a trimis mită printr-un curier

La mijlocul lunii aprilie, pe rolul Tribunalului Militar București a fost înregistrat un dosar penal ce vizează o acuzație de dare de mită. Inculpatul este un plutonier adjutant din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare, suspectat că ar fi încercat să influențeze un angajat al Jandarmeriei Ilfov în legătură cu atribuirea unor contracte.

Potrivit anchetatorilor, subofițerul ar fi coordonat în mod neoficial activitatea unei societăți comerciale înregistrate pe numele soției sale. Firma, activă în domeniul echipamentelor militare și de intervenție, urmărea să obțină noi contracte cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Ilfov, în ciuda unor probleme anterioare privind respectarea termenelor de livrare.

Promisiuni făcute prin mesaje și un colet suspect

Conform rechizitoriului, în noiembrie 2025, inculpatul ar fi contactat un angajat din cadrul compartimentului de achiziții al Jandarmeriei Ilfov, prin mesaje trimise pe WhatsApp, sugerând că un colet ce urma să fie livrat instituției va mai conține „ceva”. Acesta s-ar fi asigurat că pachetul va fi preluat personal de destinatar.

Pe 5 decembrie 2025, Turoi „a dat, prin intermediul firmei de curierat GLS, un colet ce conținea suma de 1.000 lei și trei sticle PET, a 2 l fiecare, cu palincă, bani și bunuri necuvenite unității militare ori martorului, pentru ca acesta din urmă, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu care-i reveneau conform fișei postului, să selecteze (…) S.R.L. printre operatorii economici care să depună oferte în cadrul procedurilor de achiziție viitoare ale IJJ Ilfov, în ciuda unor întârzieri la livrare în îndeplinirea obligațiilor contractuale anterioare”, se mai arată în rechizitoriu. În prezent, dosarul se află în faza de Cameră Preliminară.

Denunțul care a dus la anchetă

Planul nu a avut însă rezultatul scontat. Destinatarul coletului a sesizat autoritățile, iar cazul a fost preluat de Parchetul Militar. Dosarul se află în prezent în faza de cameră preliminară.

Legături evidente cu firma implicată

Datele publice arată că societatea comercială implicată a fost înființată în 2016 și este deținută de soția inculpatului. Firma figurează în Sistemul de Achiziții Publice SEAP cu 381 de contracte provenite din achiziții directe. În 2024, Military Soft a avut o cifră de afaceri de aproape 2 milioane de lei și un profit net de 262.310 lei, mai informează G4Media.

Contactat pentru un punct de vedere, subofițerul a refuzat să ofere declarații în legătură cu acuzațiile formulate de procurori.

În trecut, Ovidiu Turtoi a fost prezentat în presă drept un jandarm activ în structuri operative, inclusiv în cadrul unei grupe antitero, fiind implicat frecvent în activități din teren și antrenamente specifice.

