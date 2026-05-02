Reacția lui Kelemen Hunor la moartea lui Takacs Csaba: A fost mentorul meu, cel mai loial prieten

Liderul Kelemen Hunor a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Takács Csaba, una dintre figurile marcante ale UDMR. Fost președinte executiv al formațiunii și membru fondator, Takács Csaba este descris drept „inima comunității” și un reper pentru generații întreg.

Kelemen Hunor a reacționat public după vestea decesului lui Csaba Takács, subliniind impactul profund pe care acesta l-a avut atât asupra sa personal, cât și asupra comunității maghiare din România.

„Csaba Takács a murit într-un mod tragic și neașteptat. O frază de neînțeles. Nu m-am gândit niciodată că se poate scrie așa ceva. Nu este posibil ca inima comunității noastre să se oprească.

Martor al marilor vremuri, modelator al istoriei, președinte executiv pe viață al RMDSZ, președinte al Fundației Communitas, și totuși, mai presus de toate, inima comunității noastre, conștiința Alianței noastre. A fost tovarășul nostru etern în luptă.

Mulți, foarte mulți știau cine este, dar au fost și mai mulți cei cărora le-a ajutat viața în nenumărate feluri, fără ca aceștia să-i cunoască numele. Personal, îi datorez foarte mult lui Csaba Takács: a fost mentorul meu, cel mai mare luptător de la care am putut învăța, cel mai loial prieten.

Această inimă a bătut de multe ori pentru noi. A bătut și în locul nostru, când noi eram obosiți. Și trebuie să continue să bată în noi, pentru că această comunitate are încă multă muncă de făcut. Ceea ce a început el, trebuie să continuăm noi.

Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească în pace. Mângâiere pentru Ibolya, Aranka, Attila, frații și surorile sale, familia și toți cei care l-au iubit.

RMDSZ îl consideră pe Csaba Takács ca fiind unul dintre ai săi.”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Takacs Csaba, o figură centrală a comunității maghiare

Takacs Csaba a murit vineri seara, la vârsta de 71 de ani. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), în jurul orei 19.00, un apel la 112 a anunțat că un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost prins sub un tractor, care avea atașat un dispozitiv de cosit. Din nefericire, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul. În cursul serii, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, potrivit gherlainfo.ro.

Takács Csaba a fost una dintre personalitățile definitorii ale UDMR, având un rol esențial în consolidarea organizației încă de la înființare. A ocupat funcția de președinte executiv și a fost implicat activ în viața politică, inclusiv ca deputat în Parlamentul României.

De asemenea, a condus Fundația Communitas, structură importantă pentru susținerea proiectelor culturale și comunitare.

