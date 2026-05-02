Melek Minca a răbufnit. De ce a spus că nu a primit „nici măcar un cent” de la familia lui Mario Iorgulescu

În spațiul public, Melek Minca, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a fost atacată în repetate rânduri de mai mulți utilizatori, subiectul fiind legat de bani. Ea a spus că nu a primit „nici măcar un cent” de la familia lui Mario Iorgulescu, în urma incidentului tragic în care i-a murit soțul. A explicat și cum a ajuns să aibă o avere de 1 milion de euro.

Melek: Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului

Melek a precizat, pe platforma Tik Tok, faptul că a intrat în posesia sumei de 300.000 de euro, după moartea soțului ei. Însă, banii respectivi, potrivit ei, nu au provenit din partea familiei lui Mario Iorgulescu, ci de la asiguratori.

“Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului că mă laud că fac platouri bune şi că muncesc, că par fericită şi nu sufăr. Nu sunt fericită, sunt prea puternică şi am fost nevoită să muncesc pentru copiii mei. Sunt aproape şapte ani de zile, nu ai cum să stai într-o depresie cum eram atunci, în primii ani. Am fost nevoită să mă ridic din ţărână, Dumnezeu m-a ridicat şi mi-a arătat că pot să muncesc, că pot să merg mai departe, că nu am de ales. Şi totuşi, am ajuns să fiu criticată de criminalul soţului meu că am avut doi iubiţi. Ce legătură are viaţa mea personală cu greşeala ta? Nu am omorât pe nimeni, nu m-am urcat beată la volan.

Nu ai plătit cu o zi de puşcărie pentru greşeala pe care ai făcut-o. Nici mie nu mi-ai plătit financiar nici măcar un cent, eu am fost despăgubită de asigurare. Ieşi public şi mă judeci pe mine că sunt fericită, că mă laud pe TikTok. Nu mă laud, îmi fac reclamă, să vină lumea să mănânce, să trăiesc, să-mi cresc copiii. Eu tot ies şi cer dreptate în ceea ce priveşte greşeala ta, că ai omorât un om. Orice om pe lumea asta, când omoară un om, eu consider că e o faptă ce trebuie pedepsită cu puşcărie”, a declarat Melek Minca, pe TikTok.

Ce a făcut cu banii

În 2019, Dani Vicol, soțul lui Melek, a murit în urma unui accident rutier produs de Mario Iorgulescu.

“Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu. De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat.

Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.

M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?”, a comentat recent Melek pe TikTok.

