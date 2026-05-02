Brian May, chitaristul Queen, nu mai poate planta narcise în satul în care locuiește. Care este motivul

Brian May, legendarul rocker din trupa Queen, a devenit erou al comunității din satul englezesc în care locuiește, după ce a donat mii de bulbi de narcise menite să dea un plus de culoare și farmec spațiului verde din fața bisericii. Totuși, planurile sale au fost abandonate după ce autoritățile l-au împiedicat să mai planteze narcise, din motive de siguranţă, scrie CNN.

Chitaristul și membrul fondator al trupei Queen a donat 3.000 de bulbi de narcise comunității locale. În octombrie, el a scris în mediul online despre cum elevii au participat la plantarea florilor. De atunci, el a continuat să își țină comunitatea la curent si a distribuit pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri.

Brian May a mulțumit echipei Team Daffodil, voluntarii comunității care au ajutat la plantarea bulbilor. Totuși, în aceeași postare, a precizat că autoritățile i-au respins oferta de a dona mai multe flori pentru spațiul verde.

Motivul respingerii donației sale

Chitaristul le-a spus urmăritorilor săi că este nevoit să anuleze comanda și că regretă acest fapt.

„Speram cu toții să împodobim spațiul verde principal al satului pentru primăvara viitoare… dar, din păcate, consiliul parohial a respins aseară planul meu. Se pare că principala obiecție este că liniile de vizibilitate de pe teren vor fi afectate pentru trafic. Ne este greu să ne imaginăm cum tulpini de 45 de centimetri ar putea obstrucționa vederea cuiva! Mai ales când spațiul este, în mod normal, înconjurat de vehicule parcate, inclusiv o dubă de înghețată de peste 2 metri înălțime!!!”, a scris Brian May în mediul online.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Parohial Elstead a confirmat decizia într-un e-mail pentru CNN.

 „În ședința din 20 aprilie, consiliul a analizat o propunere pentru plantări la scară largă pe spațiul verde al satului. Deși nu a putut susține amploarea propunerii inițiale, consiliul parohial a fost foarte dornic să propună mai multe locații alternative la fel de vizibile pentru plantare.

Consiliul parohial are datoria de a echilibra utilizarea practică a spațiului verde cu opiniile locuitorilor. Spațiul verde principal al satului este folosit în mai multe moduri pe parcursul anului. Găzduiește evenimente importante ale comunității, este traversat frecvent de pietoni și este apreciat de unii ca spațiu deschis. Ca instituție, am spus că primim cu mare interes discuții suplimentare despre aceste opțiuni și le mulțumim tuturor celor implicați pentru entuziasm și idei.”, a declarat purtătorul de cuuvânt.

