Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM

În această dimineață, la ora 10:00, a expirat informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) încă din data de 29 aprilie. Totuși, ANM a emis încă o informare meteo de vreme rea
Au fost zile cu ploi, temperaturi scăzute și vânt puternic, iar la munte – la altitudini de peste 1.400 de metri – a nins i s-a așternut strat de zăpadă. Scenariul continuă pe aceleași coordonate.
Ce se întâmplă astăzi, din punct de vedere meteorologic, a transmis – la solicitarea Gândul – meteorologul de serviciu al ANM. Noua informare meteorologică este valabilă între 2 mai, ora 10:00 și 3 mai, ora 10:00.
„Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale).
Ziua, vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h”, transmite ANM.
Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România, potrivit ANM, la ora 09:00.
Au fost 8 grade și averse de ploaie la Iași, conform informațiilor transmise de ANM. Nu au fost precipitații în alte regiuni, iar temperatura maximă a dimineții a fost de 10 grade Celsius.
