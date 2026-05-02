Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM

În această dimineață, la ora 10:00, a expirat informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) încă din data de 29 aprilie. Totuși, ANM a emis încă o informare meteo de vreme rea

Au fost zile cu ploi, temperaturi scăzute și vânt puternic, iar la munte – la altitudini de peste 1.400 de metri – a nins i s-a așternut strat de zăpadă. Scenariul continuă pe aceleași coordonate.

„Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă”

Ce se întâmplă astăzi, din punct de vedere meteorologic, a transmis – la solicitarea Gândul – meteorologul de serviciu al ANM. Noua informare meteorologică este valabilă între 2 mai, ora 10:00 și 3 mai, ora 10:00.

„Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale).

Minimele vor fi cuprinse între -8 și 8 grade. Spre sfârșitul nopții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.

Pe parcursul zilei, local vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania.

Îndeosebi în Muntenia și Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10…15 l/mp.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare).

Ziua, vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h”, transmite ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România la ora 09:00, potrivit ANM

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România, potrivit ANM, la ora 09:00.

Cea mai scăzută temperatură din țară a fost de minus 1 grad Celsius și s-a înregistrat la Iezer.

La aceeași oră, la București au fost 8 grade Celsius, iar cerul era acoperit.

La Constanța au fost 10 grade, iar la Sulina s-a înregistrat aceeași temperatură.

Au fost 8 grade și averse de ploaie la Iași, conform informațiilor transmise de ANM. Nu au fost precipitații în alte regiuni, iar temperatura maximă a dimineții a fost de 10 grade Celsius.

