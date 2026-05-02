Scene revoltătoare în Ierusalim: o călugăriță franceză, atacată brutal pe stradă, în plină zi de un bărbat necunoscut

Mihai Tănase
Un nou episod violent petrecut în Ierusalim a stârnit un val de indignare după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat agresarea brutală a unei călugărițe franceze, atacată pe stradă, în plină zi, de un bărbat care a acționat fără nicio provocare aparentă.

Noi imagini controversate filmate pe o stradă din Ierusalim surprind o scenă extrem de violentă, aparent motivată religios, după ce o călugăriță franceză este atacată din senin de un necunoscut, scrie BBC.

În înregistrarea video, făcută publică de poliția israeliană, surprinde momentul în care agresorul se apropie din spate de femeia îmbrăcată în veșmânt religios alb, o împinge violent la pământ, apoi, în timp ce victima rămâne întinsă pe trotuar, revine și o lovește cu piciorul.

În imaginile difuzate apare și un martor care încearcă să intervină, fiind la rândul său agresat.

Autoritățile israeliene au anunțat că incidentul s-a petrecut marți, iar suspectul a fost deja arestat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul este cercetat pentru agresiune cu posibilă motivație rasistă, o ipoteză care amplifică gravitatea cazului.

Identitatea victimei nu a fost făcută publică, însă Consulatul Franța la Ierusalim a confirmat că este vorba despre o călugăriță care aparține Școala Biblică și Arheologică Franceză din Ierusalim.

Poliția israeliană a publicat și imagini cu rănile suferite de femeie, inclusiv vânătăi vizibile pe față, semn al violenței cu care a fost atacată.

Reacții dure din partea liderilor creștini

Incidentul a avut loc în apropiere de Mormântul lui David, unul dintre cele mai sensibile locuri religioase din Orașul Sfânt, spațiu în care, de secole, coexistă creștinismul, iudaismul și islamul.

„Flagelul urii este o provocare comună”, a transmis Olivier Poquillon, directorul instituției religioase din care face parte victima, mulțumind celor care i-au sărit în ajutor.

La rândul său, Farid Jubran, consilier pentru afaceri publice și guvernamentale al Patriarhia Latină a Ierusalimului, a condamnat ferm atacul, spunând că a fost „o infracţiune motivată de ură, respingătoare şi barbară comisă împotriva unei călugăriţe neajutorate”.

Recomandarea autorului

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe