Miruță, o nouă replică în scandalul Romarm: Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția

Radu Miruță a oferit o nouă replică în scandalul Romarm. Ministrul Apărării a fost acuzat de directorul general al Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu, de „înaltă trădare” și „subminarea economiei naționale”. Acum, ministrul vine cu o nouă reacție în spațiul public.

Radu Miruță a explicat faptul că Ministerul Apărării nu este cel care decide firmele sau locațiile aferente proiectului SAFE. De altfel, ministrul a mai menționat că sunt stabilite doar specificații tehnice.

„Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția, iar reacția a venit imediat: au scos răgușitele vocile de serviciu.

Ba „trădare națională”, ba „Armata cumpără din alte țări”. FALS. Ministerul Apărării nu decide nici firmele, nici locațiile proiectelor SAFE. Apărarea stabilește doar specificațiile tehnice. Apoi, instituții ale statului analizează unde pot fi produse echipamentele cu cerințele Armatei.

Dar cei vizați de faptul ca am făcut totul transparent și astfel nu mai au grade de libertate, împing în față eșalonul doi și aruncă în spațiul public cuvinte mari, rostite fără acoperire, într-o ultimă încercare de a-și păstra controlul asupra banilor publici, așa cum au făcut zeci de ani”, a spus Miruță.

Miruță: Ca ministru al Economiei am început să destructurez această rețea care a blocat industria de apărare

Oficialul amintește că în perioada când era Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului l-a trimis pe șeful Romarm la DNA.

„Când eram la Economie, l-am trimis la DNA pe directorul de la Romarm. Rapoartele arătau clar: ajunsese în funcție pe baza unor documente care nu ar fi trecut nici de verificarea formală a dosarului. Mai mult, ocupa simultan poziții incompatibile – în industria de apărare și în structura responsabilă de comerț exterior. Nu am ținut dosarul primit în sertar, as fi fost culpabil.

O rețea întreagă, legată în același punct de comandă, a orchestrat situații absurde: subalterni puși în comisii care își numeau apoi în funcția de deasupra propriii superiori. Așa a ajuns și Pârcălabescu, din șef de cabinet al ministrului PSD al Economiei, Radu Oprea, director la Romarm – în subordinea aceluiași ministru.

Rezultatul se vede: hale pline de buruieni. Pentru că astfel de combinații produc un singur lucru – bani în buzunarele unora și degradare în companiile statului.

Ca ministru al Economiei am început să destructurez această rețea care a blocat industria de apărare. De aici și reacțiile. Sunt zgomotoase, dar goale: în spatele acuzațiilor nu există argumente, iar aparițiile lor sunt atent alese la emisiuni TV unde nu sunt întrebați lucrurile esențiale: argumentele.

Realitatea este alta: prin SAFE, 60% din ceea ce va primi Armata se va produce în România. Este o schimbare majoră față de trecut, când se cumpăra direct din afară. Acum, companii din Franța și Germania nu mai livrează doar produse – vin în România, construiesc capacități de producție, angajează oameni și plătesc taxe aici. Asta încă nu le vine să creadă celor care “orchestrau” contractele înainte: că am impus un exemplu, pe care le va fi greu în viitor să îl ocolească – plătim dacă din acești bani se produce fizic în România.

Ceea ce Romarm nu a reușit, deși are miliarde în conturi nefolosite pe care nu este în stare să le utilizeze pentru investiții, începe să se întâmple prin SAFE: nu doar contracte, ci investiții reale și parteneri industriali de top care aduc tehnologie și pun în funcțiune linii de producție.

Ce fac ei acum nu e nici despre prostie, nici despre faptul că se uită umiliți cum s-a reușit ceea ce ei n-au reușit. Este despre pierderea controlului asupra unui sistem opac pe care l-au tot crescut și stăpânit, în care incompetența era recompensată, iar banii publici erau direcționați”, a notat Radu Miruță pe Facebook.

