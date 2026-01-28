Invitatul ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta, a comentat pe tema ținutei inadecvate a ministrului Apărării, Radu Miruță, plecat în delegaţie oficială la Berlin, alături de premierul Ilie Bolojan și alți demnitari.

Ministrul a venit la întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei într-un sacou lejer și blugi, în contrast cu ținuta formală a celorlalți oficiali, stârnind comentarii privind protocolul vestimentar. Miruță nu a mai participat la întâlniri de acest nivel și e clar că nu știe să se îmbrace, a observat invitatul lui Ionuț Cristache.

Astfel, observă fostul președinte al PSD, atitudinea ministrului USR nu este de natură să îl mai surprindă în vreun fel. Însă, ceea ce îl revoltă cu adevărat este abordarea duplicitară față de România a lui Radu Miruță, care susține că țara noastră va primi o sumă uriașă de bani prin programul SAFE de înarmare derulat de Bruxelles. În realitate, este vorna de un împrumut cu dobânzi mari.

Faptul că s-a dus în blugi sau în costum Armani sau în costum de baie nu mă surprinde. Repet, omul e capabil și de lucruri mai… Dar faptul că noi suntem fraierii Europei, proștii Europei căreia i-au găsit, fii atent Cristache, îți dau 1000 de lei și tu-l pui pe Miruță să mi-i dea mie înapoi ca să îți dau apa asta de care n-am nevoie. Și în final te-ai făcut cu o apă, aveai și tu o apă, nu-ți mai trebuia, dar mi-ești și dator total, a comentat Victor Ponta.

