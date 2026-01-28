Prima pagină » Știri politice » PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”

PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”

28 ian. 2026, 10:24, Știri politice
PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”

PSD anunță că susține în Parlament pachetul guvernamental de reducere a cheltuielilor din administrație doar dacă vine împreună cu măsurile pentru stimularea economiei, lucru pe care liderii partidului îl susțin de mult timp. 

Într-un comunicat de presă, social-democrații spun clar că „PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrație DOAR dacă va fi însoțit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naționale” și că „cele două componente nu pot și nu trebuie separate”.

Discuția vine în plin scandal politic în coaliție, unde pachetul de reformă al guvernului Bolojan (inclusiv reduceri de cheltuieli) a fost negociat la pachet cu un set de măsuri economice cerute de PSD. Mai multe surse vorbesc despre o țintă de reducere cu 10% a cheltuielilor în administrație și despre amânarea asumării răspunderii până când se închide „pachetul economic”.

Reforma de relansare economică a PSD este „singura autentică”

În comunicat, PSD își promovează programul ca pe o soluție diferită de austeritate. Spune că reforma pe care o propune e „singura reformă autentică” din discuțiile coaliției, pentru că urmărește venituri mai mari la buget „nu prin majorări de taxe și impozite”, ci prin „încurajarea și dezvoltarea activităților economice”.

„Programul pe care l-am propus în urmă cu 6 luni reprezintă singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției”, scrie în comunicat.

PSD pune presiune și cu un argument social. Măsurile economice din 2025 au lovit direct în consum și în puterea de cumpărare.

În comunicat, partidul spune că reforma propusă „nu mai poate fi tergiversată”, mai ales „după măsurile de austeritate care au redus semnificativ consumul, au prăbușit puterea de cumpărare a cetățenilor și au încetinit creșterea economică”.

PSD vrea să evite încă un val de măsuri care taie, dar nu pun nimic în loc. Contextul e unul sensibil: România a trecut deja prin consolidare fiscală și pachete care au combinat creșteri de taxe cu tăieri de cheltuieli.

În final, PSD spune că dacă programul era aplicat în ultimele 6 luni, România ar fi avut „mai multe miliarde de euro” în investiții și „zeci de mii” de locuri de muncă, plus stimulente pentru microîntreprinderi și producție locală.

Ce s-a stabilit în ultima ședință a coaliției

Pachetul de măsuri pentru relansarea economică, solicitat de PSD, va fi finalizat săptămâna viitoare, urmând să fie prezentat public și discutat în ședința de Guvern. În această perioadă, grupurile de lucru ale partidelor continuă să lucreze la detaliile tehnice și legislative. Data angajării răspunderii Guvernului va fi stabilită într-o ședință viitoare a Coaliției, potrivit surselor Gândul.

Conform surselor menționate, există un acord de principiu între partide asupra măsurilor din pachetul de relansare economică, care ar avea un impact bugetar total redus, cumulând propunerile PSD și ale celorlalte formațiuni, de doar 0,12% din PIB.

Bolojan amână angajarea răspunderii pe controversata reformă a administrației publice. Pachetul de relansare economică încă nu este gata

Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”

Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
10:59
Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
CONTROVERSĂ Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie… „N-avem strategie”
10:00
Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie… „N-avem strategie”
EXCLUSIV Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
07:00
Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
CONTROVERSĂ După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere. Contractul e pe mai mulți ani
06:00
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere. Contractul e pe mai mulți ani
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
17:41
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre sodiu și sare?
ACTUALITATE Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
11:30
Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
ECONOMIE Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
11:28
Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
CONTROVERSĂ Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
11:20
Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
MUNCĂ Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
10:50
Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă

Cele mai noi

Trimite acest link pe