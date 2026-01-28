PSD anunță că susține în Parlament pachetul guvernamental de reducere a cheltuielilor din administrație doar dacă vine împreună cu măsurile pentru stimularea economiei, lucru pe care liderii partidului îl susțin de mult timp.

Într-un comunicat de presă, social-democrații spun clar că „PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrație DOAR dacă va fi însoțit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naționale” și că „cele două componente nu pot și nu trebuie separate”.

Discuția vine în plin scandal politic în coaliție, unde pachetul de reformă al guvernului Bolojan (inclusiv reduceri de cheltuieli) a fost negociat la pachet cu un set de măsuri economice cerute de PSD. Mai multe surse vorbesc despre o țintă de reducere cu 10% a cheltuielilor în administrație și despre amânarea asumării răspunderii până când se închide „pachetul economic”.

Reforma de relansare economică a PSD este „singura autentică”

În comunicat, PSD își promovează programul ca pe o soluție diferită de austeritate. Spune că reforma pe care o propune e „singura reformă autentică” din discuțiile coaliției, pentru că urmărește venituri mai mari la buget „nu prin majorări de taxe și impozite”, ci prin „încurajarea și dezvoltarea activităților economice”.

„Programul pe care l-am propus în urmă cu 6 luni reprezintă singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliției”, scrie în comunicat.

PSD pune presiune și cu un argument social. Măsurile economice din 2025 au lovit direct în consum și în puterea de cumpărare.

În comunicat, partidul spune că reforma propusă „nu mai poate fi tergiversată”, mai ales „după măsurile de austeritate care au redus semnificativ consumul, au prăbușit puterea de cumpărare a cetățenilor și au încetinit creșterea economică”.

PSD vrea să evite încă un val de măsuri care taie, dar nu pun nimic în loc. Contextul e unul sensibil: România a trecut deja prin consolidare fiscală și pachete care au combinat creșteri de taxe cu tăieri de cheltuieli.

În final, PSD spune că dacă programul era aplicat în ultimele 6 luni, România ar fi avut „mai multe miliarde de euro” în investiții și „zeci de mii” de locuri de muncă, plus stimulente pentru microîntreprinderi și producție locală.

Ce s-a stabilit în ultima ședință a coaliției

Pachetul de măsuri pentru relansarea economică, solicitat de PSD, va fi finalizat săptămâna viitoare, urmând să fie prezentat public și discutat în ședința de Guvern. În această perioadă, grupurile de lucru ale partidelor continuă să lucreze la detaliile tehnice și legislative. Data angajării răspunderii Guvernului va fi stabilită într-o ședință viitoare a Coaliției, potrivit surselor Gândul.

Conform surselor menționate, există un acord de principiu între partide asupra măsurilor din pachetul de relansare economică, care ar avea un impact bugetar total redus, cumulând propunerile PSD și ale celorlalte formațiuni, de doar 0,12% din PIB.

