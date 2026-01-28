Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a dat informații de culise despre actualul ministru al Apărării, Radu Miruță. Astfel, arată fostul premier, useristul este exemplul tipic de politruc numit în funcție pe linie de partid.

”Ne-am întors la anii 48 cînd PCR găsea câte un om din producție, un activist de partid și-l punea la Apărare, la Cultură, la Externe”, a comentat Ponta în studioul Gândul.

În viziunea fostului președinte al social-democraților, traiectoria lui Miruță este una tipică pe linie de partid: obediență față de acesta, fără legătură directă cu expertiza sau CV-ul profesional.

100% l-a pus partidul. Care e competența dânsului? Criteriul este să dai din gură, să nu te pricepi la nimic. Sigur, dând din gură non stop, apare și dezavantajul că spui o mulțime de prostii. Dacă taci din gură, există șansa să nu se prindă lumea. După care o dai cu Ceaușescu, cu Groenlanda, cu nu știu ce, a completat invitatul.

Politicianul a mai dezvăluit faptul că Radu Miruță a fost membru PSD ”când am condus eu partidul”.

