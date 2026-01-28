Fostul premier PSD, Victor Ponta, spune că Maia Sandu trebuia să candideze la alegerile prezidențiale din România de anul trecut. Invitat în ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ponta a sugerat că acest plan a fost stricat de actualul președinte al SUA, Donald Trump.

„Toate drumurile duc la Chișinău. La viitoarea președintă a României Unite, doamna Maia Sandu (…). Eu știu sigur că trebuia să fie anul trecut. Adică planul cu relația Maiei Sandu cu Bolojan e veche și strânsă. Planul că o aducem pe Maia Sandu ca să facem aici ultima insulă de rezistență Soros din Europa s-a stricat odată cu alegerea lui Trump”, a declarat Victor Ponta în studioul Gândul.

Întrebat dacă ar fi fost pusă președinta Republicii Moldova să candideze în România, fostul premier PSD a precizat: „Așa a fost planul de la început, doar l-au amânat. O fi stricat Nicușor planul”.

El a adăugat că modelul României de democrație, de dezvoltare, de libertate a presei este Republica Moldova. „Eu credeam că modelul Moldovei e România”, a continuat el.

„Doamna Sandu i-a luat pe Laura Ștefan și pe Dănileț … au făcut ei o comisie și au decis ce judecători sunt buni și care sunt răi”, a detaliat fostul premier, comentând modelul justiției din Republica Moldova.

Moldova, „model” pentru România: Nicușor Dan vrea să închidă site-urile „care dezinformează”

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, la finalul lunii mai, într-un interviu pentru presa poloneză, că ar putea să urmeze modelul din Republica Moldova și să închidă anumite site-uri care promovează dezinformarea.

Întrebat cum are de gând să oprească dezinformarea în viitoarele alegeri, președintele României a declarat: „Cred că sunt două lucruri. În primul rând, nu am un răspuns complet acum, dar din punct de vedere tehnic, știu că autoritățile din Republica Moldova sunt mult mai bune decât ale noastre. Ei au ajuns să închidă unele site-uri care dezinformau și vrem să facem și noi. Desigur, mereu vom avea întrebări despre echilibru, despre libertatea de exprimare. În al doilea rând, este o întrebare despre încrederea oamenilor în autorități, pe care trebuie să o restabilim”. Mai multe detalii AICI.

